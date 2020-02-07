Оскар 2020: где и когда смотреть церемонию награждения премии

Посмотреть онлайн-трансляцию можно будет на телеканале "Украина"

"Оскар-2020" Фото: Getty Images

В ночь с 9 на 10 февраля пройдет церемония награждения главной кинопремии мира – "Оскар-2020". Посмотреть онлайн-трансляцию сможет каждый украинец. Эксклюзивную онлайн-трансляцию 92-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" покажет телеканал "Украина".

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Грандиозное событие будет комментировать ведущий программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич, а переводчиком-синхронистом станет Юрий Физер, который уже 5 лет подряд комментирует церемонию в прямом эфире телеканала "Украина".

Кроме того, следить за главным кинособытием зрители смогут и на сайте Сегодня.Lifestyle, где будет расписана текстовая онлайн-трансляция, а также подробности церемонии.

Как сообщалось ранее, ведущими ночи "Оскара" на телеканале "Украина" будут звезды программы "Зірковий шлях" – Алена Винницкая, Тимур Мирошниченко и Монро. Эксклюзивная трансляция начнется в 1:30, когда селебритиз выйдут на самую известную в мире красную дорожку.

В этом году за главный "Оскар" в номинации "Лучший фильм" будут соревноваться девять кинолент: "Ford против Ferrari", "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Брачная история", "1917", "Однажды…в Голливуде", "Паразиты".

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие подарки получат главные номинанты кинопремии от Американских киноакадемиков.

Церемонию вручения премии Оскар эксклюзивно в прямом эфире покажет телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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