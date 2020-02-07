Оскар 2020: как идет подготовка к главному кинособытию года

Церемония награждения пройдет в ночь с 9 на 10 февраля

До церемонии вручения самой престижной премии года "Оскар-2020" остались считанные дни. Номинанты объявлены и продолжается фаза активной подготовки места проведения события.

В Голливуде уже расстелили красную ковровую дорожку, по которой пройдутся звезды, и устанавливают декорации. Важно, чтобы все прошло "без сучка и задоринки", ведь частенько со звездами случаются конфузы на ковровой дорожке и на сцене.

"Оскар 2020" Фото: Сегодня

Стоит отметить, что всех номинантов в главных категориях (за лучшую роль и режиссуру) ожидают подарки. Счастливчики получат 12-дневный круиз на роскошной яхте Scenic Eclipse, романтический уик-энд в отеле на маяке в Испании, сертификаты на дорогостоящие омолаживающие процедуры, годовой абонемент на услуги брачного агентства и многое другое. И это далеко не полный перечень.

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Сами голливудские звезды тоже активно готовятся к церемонии, которую эксклюзивно покажет телеканал "Украина" в ночь на понедельник 10 февраля. Стилисты подбирают актрисам украшения, чтобы они сияли еще ярче.

"Очень круто надеть ожерелье задом наперед, так, чтобы кулон фактически спускался сзади на спине. И тогда стоит надеть платье открытого кроя", – привела пример стилист Ара Свеннен.

Напомним, ранее в материале мы вспомнили главных рекордсменов по количеству номинаций.

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире покажет телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

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