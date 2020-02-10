Оскар-2020: кто стал триумфатором церемонии награждения в этом году

Больше всего статуэток, в том числе и в номинации "Лучший фильм" получила картина "Паразиты"

Оскар 2020 Фото: Сегодня

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе отгремело главное кинособытие года – 92-я церемония награждения премии "Оскар-2020", текстовую онлайн-трансляцию которой вели "Сегодня". Статуэтку в номинации "Лучший фильм" получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун Хо.

Смотрите подробности церемонии награждения премии "Оскар-2020":

Большинство картин номинировались в нескольких категориях. Предлагаем узнать, кто был рекордсменом по количеству номинаций в этом году, а также триумфатором по количеству наград.

Итак, картина "Форд против Феррари" была номинирована в трех категориях, но получила только две статуэтки. Нашумевший "Ирландец" Мартина Скорсезе был представлен в 9 номинациях, но не получил ни одной награды на "Оскар-2020". Сатирическая лента Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" была представлена в шести номинациях, однако награду получила только в одной номинации – за лучший адаптированный сценарий.

Нельзя не упомянуть и "Джокер" Тодда Филлипса. Фильм был номинирован в 11 категориях, но получил только две статуэтки – в номинациях "Лучший актер" и "Лучшая музыка к фильму". "Маленькие женщины" Греты Гервиг представлены были в шести номинациях, однако фильм получил только одну статуэтку за лучший дизайн костюмов.

"Брачная история" Ноя Баумбаха была отмечена только в одной номинации, хотя боролась за статуэтки в шести номинациях! Одним из триумфаторов вечера стала военная драма Сэма Мендеса "1917". Фильм был номинирован в семи категориях, а получил – три статуэтки!

Девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" был номинирован в 10 категориях, но получил только премию только в двух номинациях. Одна из них – "Лучший актер второго плана" ушла Брэду Питту. И конечно же, "Паразиты" Пон Джун Хо. Картина была представлена в шести номинациях и получила четыре статуэтки. Таким образом, триумфаторами вечера стали "Паразиты" и "1917".

Напомним, полный список лауреатов кинопремии "Оскар-2020" вы можете посмотреть по ссылке.

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывал телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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