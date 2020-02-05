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Украинский эксперт назвала вероятных призеров Оскара 2020

Исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух рассказала о своих фаворитах

"Оскар 2020" Фото: Сегодня

Церемония награждения Американской киноакадемии все ближе, напряжение растет и появляется все больше прогнозов относительно лауреатов "Оскара". Чтобы не гадать по звездам, кто получит статуэтки, мы спросили у исполнительного директора Украинской киноакадемии Анны Мачух о вероятных победителей.

Узнайте в видео, у кого лучшие шансы получить "Оскар" в 2020 году:

Уже 9 февраля мир будет узнает имена тех, кто получит статуэтки "Оскар" за фильмы 2019 года. В отличие от прошлого года, когда фавориты были очевидны, конкурс в этом году выглядит не таким однозначным.

Исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух Фото: пресс-служба

Больше всего номинаций получил фильм "Джокер" – 11, на втором месте сразу три ленты – "Однажды в Голливуде", "Ирландец", "1917", по 10 номинаций у каждого.

Список фильмов в номинации "Лучший фильм" в этом году отличается тем, что нет откровенно слабых фильмов. Мой личный фаворит – "Паразиты", которые были представлены в 2019 году на Одесском международном кинофестивале. Но победу в этой номинации, я думаю, получит фильм Сэма Мендеса "1917". Учитывая то, что члены Американской киноакадемии обычно в этой номинации выбирают фильмы, которые отражают наиболее острую социальную тему, то как раз именно "1917" соответствует этому критерию. После обострения ситуации на Ближнем Востоке, антивоенная тема актуальна, как никогда.

В номинации "Лучшая мужская роль" моя ставка на Хоакина Феникса за роль в фильме "Джокер". Образ безумного клоуна уже удалось воплотить Джеку Николсону, Хиту Леджеру и Джареду Лето, но никогда Джокер не вызывал столь смешанных чувств у зрителей – от сочувствия до отвращения. Хоакин Феникс не только радикально изменился физически ради роли, но и, по словам самого актера, полностью углубился в жизнь и переживания героя. Как по мне, фильм Тодда Филлипса – лучший ответ Мартину Скорсезе на его слова о том, что фильмы Marvel – это не кино, а рыночный продукт.

"Лучшая женская роль" вызывает также много споров – Рене Зеллвегер за роль Джуди в байопике о Джуди Гарленд, или Скарлетт Йоханссон за роль в фильме "Брачная история" Ноа Баумбаха. Кстати, Йоханссон впервые была номинирована на "Оскар" и сразу в двух категориях. Вторая номинация за роль матери в фильме Тайки Вайтити "Кролик Джоджо". Я предсказываю статуэтку именно Йоханссон, которая в полной мере раскрылась как трагическая актриса в "Брачной истории".

В номинации "Лучшая мужская роль второго плана" вероятным претендентом выглядит Брэд Питт за роль в ленте Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". В самом некровавом фильме режиссера актер сыграл со своим давним другом Леонардо Ди Каприо, но номинацию получил только один. У Брэда Питта очень сильная конкуренция в этой категории – Аль Пачино и Джо Пеши за роли в "Ирландце", Том Хэнкс за "Прекрасный день по соседству" и Энтони Хопкинс в фильме "Два Папы". Но хотелось бы, чтобы статуэтку все же получил Питт, у которого уже есть "Оскар" за продюсерскую работу в "12 лет рабства", но еще ни одной актерской.

В категории "Лучшая женская роль второго плана" для меня однозначный лидер – это Лора Дерн за роль безжалостного адвоката в фильме "Брачная история".

Статуэтка "Лучшего режиссера" по большинству прогнозов отойдет Сэму Мендесу за "1917". Не могу не согласиться, что это самая сильная работа о войне в кинематографе – настолько реалистично показано фронт без приукрашивания войны героизмом. Фильм, как и "Бёрдмэн" Алехандро Гонсалеса Иньярриту в свое время, визуально снят одним кадром. Это не простая работа, которая однозначно заслуживает "Оскар".

И снова Сэм Мендес в фаворитах, но уже в номинации за "Лучший сценарий". Впрочем мой прогноз, что киноакадемики все же отдадут "Оскар" фильму "Паразиты". В нем настолько непредсказуемы сюжетные линии, где комедия становится драмой, а затем хоррором с кровавой сценой в конце, что не отметить это невозможно. HBO уже заявили, что Пон Джун Хо снимет мини-сериал по мотивам ленты.

Борьба в номинации "Лучший адаптированный сценарий" разворачивается между двумя сценаристами – новозеландцем Тайкой Вайтити за "Кролика Джоджо" и Ственом Заилляном за работу над фильмом "Ирландец". Я свой голос отдала бы за последнего. В номинации "Лучший анимационный фильм" я болею за "Историю игрушек 4", а "Лучшим документальным фильмом" для меня стала лента "Для Самы".

Статуэтку как "Лучший полнометражный иностранный фильм" по всем прогнозам заберет фильм "Паразиты", о котором уже упоминалось выше. В общем триллер Пон Чжун Хо получил шесть номинаций на премию Американской киноакадемии, что удивляет, ведь в предыдущие годы киноакадемики игнорировали корейское кино.

Оправдаются ли мои прогнозы, увидим 9 февраля во время 92-й церемонии вручения премии "Оскар". А после того начнем готовиться к награждению лучших в украинском кино. Имена победителей "украинского Оскара" будут известны 28 апреля, когда состоится торжественная церемония вручения Четвертой Национальной кинопремии "Золотая Дзыга".

Напомним, в рамках эксклюзивной прямой трансляции 92-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира Оскар в ночь с 9 на 10 февраля на телеканале "Украина" пройдет праздничный марафон.

Церемонию вручения премии Оскар эксклюзивно в прямом эфире покажет телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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