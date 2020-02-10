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Оскар 2020: названы все лауреаты главной кинопремии года

За статуэтку в главной номинации "Лучший фильм" боролись девять фильмов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 03:15
"Оскар 2020"
"Оскар 2020"
Фото: Сегодня

В Лос-Анджелесе проходит 92-я церемония награждения кинопремией "Оскар-2020". За статуэтку в главной номинации "Лучший фильм" боролись девять фильмов: "Форд против Феррари", "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Брачная история", "1917", "Однажды... в Голливуде", "Паразиты".

Смотрите в видео все, что нужно знать о церемонии "Оскар-2020":

Лучшим актером второго плана стал Брэд Питт за роль в картине "Однажды в Голливуде".

Актер Брэд Питт
Актер Брэд Питт
Фото: Getty Images

Полный список победителей премии "Оскаре-2020 выглядит так:

Лучший актер второго плана – Брэд Питт

Лучший режиссер –

Лучшая операторская работа –

Лучшая работа художника-постановщика –

Лучшая песня к фильму –

Лучшая музыка к фильму -

Лучший оригинальный сценарий – "Паразиты"

Лучший адаптированный сценарий –

Лучший анимационный фильм – "История игрушек 4"

Лучший фильм на иностранном языке –

Лучший документальный фильм –

Лучший короткометражный анимационный фильм – "Волосатая любовь"

Лучший короткометражный документальный фильм –

Лучшие визуальные эффекты –

Лучший монтаж –

Лучшее сведение звука –

Лучший монтаж звука –

Лучший дизайн костюмов –

Лучшие грим и прически –

Лучший короткометражный игровой фильм -

Новость дополняется...

Отметим, что "Сегодня" ведут текстовую онлайн-трансляцию события.

Напомним, что ранее "Сегодня" писали о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар-2020".

Также мы писали о том, как проходила подготовка 92-й церемонии награждения премии "Оскар-2020".

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывает телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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