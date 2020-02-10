Оскар 2020: названы все лауреаты главной кинопремии года
За статуэтку в главной номинации "Лучший фильм" боролись девять фильмов
В Лос-Анджелесе проходит 92-я церемония награждения кинопремией "Оскар-2020". За статуэтку в главной номинации "Лучший фильм" боролись девять фильмов: "Форд против Феррари", "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Брачная история", "1917", "Однажды... в Голливуде", "Паразиты".
Смотрите в видео все, что нужно знать о церемонии "Оскар-2020":
Лучшим актером второго плана стал Брэд Питт за роль в картине "Однажды в Голливуде".
Лучший актер второго плана – Брэд Питт
Лучший режиссер –
Лучшая операторская работа –
Лучшая работа художника-постановщика –
Лучшая песня к фильму –
Лучшая музыка к фильму -
Лучший оригинальный сценарий – "Паразиты"
Лучший адаптированный сценарий –
Лучший анимационный фильм – "История игрушек 4"
Лучший фильм на иностранном языке –
Лучший документальный фильм –
Лучший короткометражный анимационный фильм – "Волосатая любовь"
Лучший короткометражный документальный фильм –
Лучшие визуальные эффекты –
Лучший монтаж –
Лучшее сведение звука –
Лучший монтаж звука –
Лучший дизайн костюмов –
Лучшие грим и прически –
Лучший короткометражный игровой фильм -
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Отметим, что "Сегодня" ведут текстовую онлайн-трансляцию события.
Напомним, что ранее "Сегодня" писали о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар-2020".
Также мы писали о том, как проходила подготовка 92-й церемонии награждения премии "Оскар-2020".
Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывает телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.
Все подробности в спецтеме Оскар 2020
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