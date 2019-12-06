"Оскар 2020": появился лонг-лист номинантов на премию за лучшие спецэффекты

В список вошли "Король Лев", "Аладдин", "Мстители: Финал"

Кадр из фильма "Король Лев" Фото: пресс-служба

Американская Киноакадемия обнародовала лонг-лист претендентов на "Оскар 2020" в категории "Лучшие спецэффекты". В список вошли двадцать картин. Лонг-лист опубликован на сайте киноакадемии.

Узнайте, у кого лучшие шансы получить "Оскар" в 2020 году:

В лонг-лист попали такие крупные блокбастеры 2019 года, как "Мстители: Финал", "Аладдин", "Звездные войны: Восхождение Скайуокера", "Алита: Боевой ангел", "Гемини" ("Двойник"), "Король Лев" и др.

Полный список выглядит так:

"Аладдин"

"Дамбо"

"Мстители 4: Финал"

"Капитан Марвел"

"Король лев"

"Человек-паук: Вдали от дома"

"Звездные войны 9: Скайуокер. Восход"

"К звездам"

"Аэронавты"

"Кошки"

"Алита: Боевой ангел"

"Форсаж: Хоббс и Шоу"

"Ford против Ferrari"

"Гемини"

"Ирландец"

"Джуманджи 2: Новый уровень"

"Люди в черном 4: Интернэшнл"

"Мидуэй"

"1917"

"Терминатор: Темные судьбы"

К концу декабря появится шорт-лист из десяти претендентов, а сами номинанты будут объявлены 13 января 2020 года.

Напомним, что компания Gold Derby, которая занимается прогнозированием наград, уже озвучила свой список номинантов на кинопремию "Оскар 2020". Стоит отметить, что часто прогнозы совпадают с реальными победителями "Оскара", поэтому на этот перечень рекомендуем обратить особое внимание.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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