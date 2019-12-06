Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Оскар 2020": появился лонг-лист номинантов на премию за лучшие спецэффекты

В список вошли "Король Лев", "Аладдин", "Мстители: Финал"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:15
Кадр из фильма "Король Лев"
Кадр из фильма "Король Лев"
Фото: пресс-служба

Американская Киноакадемия обнародовала лонг-лист претендентов на "Оскар 2020" в категории "Лучшие спецэффекты". В список вошли двадцать картин. Лонг-лист опубликован на сайте киноакадемии.

Узнайте, у кого лучшие шансы получить "Оскар" в 2020 году:

В лонг-лист попали такие крупные блокбастеры 2019 года, как "Мстители: Финал", "Аладдин", "Звездные войны: Восхождение Скайуокера", "Алита: Боевой ангел", "Гемини" ("Двойник"), "Король Лев" и др.

Читайте также:
"Оскар 2020": все, что нужно знать о главной кинопремии

Полный список выглядит так:

  • "Аладдин"
  • "Дамбо"
  • "Мстители 4: Финал"
  • "Капитан Марвел"
  • "Король лев"
  • "Человек-паук: Вдали от дома"
  • "Звездные войны 9: Скайуокер. Восход"
  • "К звездам"
  • "Аэронавты"
  • "Кошки"
  • "Алита: Боевой ангел"
  • "Форсаж: Хоббс и Шоу"
  • "Ford против Ferrari"
  • "Гемини"
  • "Ирландец"
  • "Джуманджи 2: Новый уровень"
  • "Люди в черном 4: Интернэшнл"
  • "Мидуэй"
  • "1917"
  • "Терминатор: Темные судьбы"

К концу декабря появится шорт-лист из десяти претендентов, а сами номинанты будут объявлены 13 января 2020 года.

Напомним, что компания Gold Derby, которая занимается прогнозированием наград, уже озвучила свой список номинантов на кинопремию "Оскар 2020". Стоит отметить, что часто прогнозы совпадают с реальными победителями "Оскара", поэтому на этот перечень рекомендуем обратить особое внимание.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Дэвид Линч получил свой первый почетный "Оскар"
Оскар Король лев К звездам Джуманджи Оскар 2020
Реклама

Новости партнеров

54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье
54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 08:58Fun

Девушки из "Мисс Вселенная" ошарашили сеть снимками без косметики

4 декабряШоу-бизнес

Анна Ризатдинова и Женя Кот публично поссорились: резкий комментарий финалистки "Танців з зірками"

4 декабряЭксклюзив

"Меня привезли в рабство": "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота о жизни в Китае, замужестве и необычном хобби

4 декабряFun

Сын миллионера 21 год живет на улице с протянутой рукой: фото

4 декабряFun

4 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

4 декабряFun

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

4 декабряFood

Традиционные салаты на Новый год: ТОП-5 рецептов

4 декабряFun

Мужчина нашел в реке клад стоимостью 2,4 миллиона гривен: фото

4 декабряТехно

Брат наркобарона Пабло Эскобара представил "неубиваемый" смартфон: фото

3 декабряFun

"Это последняя купюра. Люблю тебя, папа": надпись на банкноте растрогала сеть

3 декабряEvents

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых богатых знаков зодиака

3 декабряШоу-бизнес

"Другой человек": Влад Яма с необычной прической показал, как выглядел 16 лет назад

3 декабряТехно

MIUI 11 стала доступна для старых смартфонов Xiaomi

3 декабряШоу-бизнес

После жестокого избиения экс-невеста Кличко показала совместное фото с бойфрендом-садистом

3 декабряFun

В Чернобыле показали на видео невероятных животных

3 декабряТехно

Cмартфоны начали получать обновления до Android 10 из-за сбоя

Новости партнеров

Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Конвертики из лаваша с разными начинками на сковороде
Конвертики из лаваша с разными начинками на сковороде
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Знаменитый торт
Знаменитый торт "Проще простого" на сковороде
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Канделаки рассказала, как похудела
Канделаки рассказала, как похудела