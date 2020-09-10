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Эксклюзив

"Оскар" по новым правилам. Спрашиваем у экспертов, как изменится киноиндустрия

Сегодня, 19:00

Повлияют ли нововведения на киноиндустрию – рассказывают представители кинематографа

Новые требования к претендентам на "Оскар" в категории "Лучший фильм" вызвали волну обсуждений среди представителей киноиндустрии со всего мира. Правила вызвали немалую путаницу, за которой последовали скандальные высказывания знаменитостей, кинокритиков и просто киноманов.

"Оскар"
"Оскар"
Фото: AFP

Напомним, что Американская киноакадемия объявила новые требования, и теперь картины из номинации "Лучший фильм" должны соответствовать двум из новых стандартов. Например, согласно одному из стандартов, ведущую или второстепенную роль должен играть представитель расовых или этнических меньшинств, сюжетная линия или тема также должна быть связана с одной из этих групп населения. Однако есть и другие стандарты, о которых мы детально рассказали ранее.

Исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух поделилась с Сегодня.Lifestyle своим мнением о нововведениях и рассказала, разделяет ли решение Американской киноакадемии.

"Лично я не разделяю, так как считаю, что у всех должны быть равные права априори, а любое квотирование – это также ограничение. Но все национальные киноакадемии (а "Оскар" является Американской национальной кинопремией) формируют условия конкурса, исходя из ситуации в своей киноиндустрии. И если такое решение принято – значит, есть предпосылки к необходимости введения таких правил", – сказала Анна Мачух.

Однако на вопрос, что нововведения значат для Голливуда, Анна Мачух ответила, что, вероятно, новые правила не окажут сильного влияния, как это может показаться многим на первый взгляд.

"Студии снимают фильмы не для того, чтобы получить "Оскар", а в первую очередь – чтобы заработать денег. Награды – это приятный бонус, а зритель смотрит в кино то, что ему близко. В последние годы практически любой фильм или сериал западного производства не обходится без раскрытия темы гендера, инклюзивности или расы. Не думаю, что новые правила сильно повлияют на количество претендентов на главный приз кинопремии", – рассказала Анна Мачух.

Исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух
Исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух
Фото: пресс-служба

"Оскар в 90% случаев реагирует в первую очередь на социально-культурные тенденции в обществе. Этим нововведением Академия, по сути, узаконила такой подход в принятии решений киноакадемиками. В октябре-ноябре будет формироваться новый регламент конкурса украинской Национальной кинопремии "Золота Дзиґа". И мы, конечно же, рассмотрим все нововведения как Оскара, так и других национальных кинопремий. Но в любом случае решение новое правление будет принимать исходя из наших реалий".

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Мнением о вызвавших бурную волну обсуждений стандартах "Оскара" поделилась с нами и Кристина Сиволап, режиссер романтично-фантазийной ленты "Віддана", снятой по мотивам романа Софии Андрухович "Феликс Австрия"

"Не вижу смысла осуждать новые "оскаровские" правила, потому что мы слишком далеко от американских реалий. Хотела бы я, чтобы у нас так же бурно обсуждали украинские кинособытия. Но если говорить об этой ситуации, то Американская киноакадемия уже давно не может, да и не ставит себе цель оставаться аполитичной. Таким образом она выражает свое отношение к актуальным проблемам, задает тон важным дискуссиям на несколько лет вперед", – комментирует Кристина Сиволап.

Кристина Сиволап
Кристина Сиволап
Фото: facebook.com/christina.sivolap

"Надеюсь, в предстоящие годы, режиссерским "Оскаром" смогут похвастаться больше женщин. Тем, кто считает это ограничением творчества, хочется посоветовать расширить кругозор, узнать о других престижных кинонаградах, или вспомнить сколько "Оскаров" у Кубрика. И прекратить вести дискуссию в русле, что кино только и создается, чтобы получить Оскар", – рассказала режиссер.

Напомним, что сегодня были названы три фильма-участника нацотбора Украины на "Оскар".

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Источник: facebook.com/christina.sivolap
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