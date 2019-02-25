"Оскар" за лучшие визуальные эффекты получил фильм "Человек на Луне"

За статуэтку также боролись еще четыре киноленты

"Человек на Луне" Фото: YouTube

"Оскар" за лучшие визуальные эффекты получил фильм. В номинации также были представлены такие фильмы как "Мстители: Война бесконечности", "Кристофер Робин", "Первому игроку приготовиться", "Хан Соло: Звездные войны. Истории".

В фильме рассказывается, какой ценой дался астронавту Нилу Армстронгу маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества. Роль первой жены Армстронга Дженет Шерон исполнила актриса Клэр Фой, а Базза Олдрина, второго человека на Луне, — Кори Столл. Премьера фильма запланирована на октябрь 2018 года.

Напомним, что съемочная группа "Сегодня", которая является единственной из украинских СМИ на "Оскаре", сейчас пребывает на красной дорожке. Дэн Кушнарев, а также Олесь Середицкий пристально следят за селебритис на 91-й церемонии вручения наград премии "Оскар".

Также сайт "Сегодня" ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Смотрите видео о том, как проходила подготовка кинопремии "Оскар 2019":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram