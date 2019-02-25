"Оскар" за лучший грим получил фильм "Власть"

За статуэтку также боролись картины "Мария – королева Шотландии" и "На границе миров"

Обзор фильма "Власть" Фото: YouTube

Фильм "Власть" получил "Оскар" в номинации "Лучший грим". За статуэтку также боролись картины "Мария – королева Шотландии" и "На границе миров".

Если вы что-то пропустили и хотите знать все о премии "Оскар 2019", то сайт "Сегодня" ведет онлайн трансляцию церемонии вручения "Оскар 2019".

Также мы напоминаем о том, как велась подготовка к проведению 91-й церемонии награждения премии "Оскар 2019". На месте события работали известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий.

Стоит отметить и то, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

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