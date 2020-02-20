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Оскароносный продюсер из Киева Елена Андрейчева: Я считаю себя человеком, который использовал предоставленные шансы

Украинка Елена Андрейчева стала лауреатом "Оскара-2020"

На глазах у миллионов зрителей среди звезд первой величины киевлянка Елена Андрейчева две недели назад получила главную и самую желанную кинематографическую награду "Оскар". Девушка стала восьмым лауреатом премии с украинскими корнями. Благодаря 40-минутной документальной ленте "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)", она победит с первой номинации!

На церемонии Елена практически ничего не скажет, отдав возможность коллеге Кэрол Дайсингер. Но в отличие от многих знаменитостей, которые со скучающим видом забирали золотые статуэтки, она эмоций не скрывала: восторг, счастье и улыбки благодарности сидящим в зале. И это не экранный образ, ведь уже через пару дней продюсер без всякого пафоса, вмешательства пресс-атташе ответит на письма журналиста Сегодня.Lifestyle, и не будет долго тянуть с ответами. О том, почему у нее получилось, что происходит после церемонии и где она хранит свою награду – читайте в эксклюзивном интервью с оскароносным продюсером Еленой Андрейчевой.

Как прошла 92-я церемония награждения премии "Оскар-2020" – смотрите видео:

Елена, поздравляем еще раз вас! Признайтесь, получить "Оскар" было мечтой? В детстве репетировали у зеркала свою благодарственную речь?

Спасибо большое! Я думаю, что любой ребёнок, который интересуется фильмами, наверное, мечтает об этом, но в моей работе, в документальной сфере, я как-то на этом в последнее время не фокусировалась. Правда, недавно подруга напомнила о том, что я всё-таки репетировала свою речь "За лучший сценарий!" Не помню, почему.

Действительно, Елена не из тех людей, которые с детства мечтали снимать фильмы. В университете изучала физику, затем переключилась на научную журналистику. Она делала документальные фильмы вместе с каналами BBC, National Geographic и Discovery Channel. Это картины о труде врачей в Лесото, жизни тюремных банд США, об искателях бивней мамонтов в Сибири.

Что вы чувствовали, поднимаясь на сцену за наградой? Волновались? Кому позвонили первому после получения награды?

Я чувствовала гордость и радость, и конечно волновалась – не хотела упасть в такой ответственный момент. После получения награды нас довольно-таки надолго увели для фотографий и интервью, и когда мы уже вышли, я отправилась сразу на балкон, где сидели мой партнёр и вся наша команда, чтобы поделиться с ними этим счастьем и моментом. Потом я позвонила родителям, но это уже было через пару часов.

Елена Андрейчева и Кэрол Дайсингер Фото: Getty Images

Изменилось ли ваше самоощущение, жизнь после получения главной премии в кинематографии?

Я бы не сказала, что мое самоощущение изменилось. Отношение ко мне изменилось, конечно. Но внутренне, мне кажется, пока ничего не изменилось.

Кроме статуэтки, на кинопремии дарят корзину с подарками. Говорят, там даже бывают ваучеры на пластическую операцию. Что необычного вы нашли в gift-box?

Должна разочаровать вас насчет подарков: по-моему, их дарят только номинантам в категориях актеров и режиссеров. Мне только досталось статуэтка, но этого хватит!

А что происходит после церемонии, вы отправились на вечеринку? Кто из голливудских знаменитостей вас поздравил?

После церемонии мы отправились на вечеринку Vanity Fair, к этому моменту я уже была в состоянии шока и, наверное, устала, поэтому я лишь смотрела на знаменитостей и не вела ни с кем разговоры. Когда все эти мероприятия начались, где-то за две недели до "Оскара", я немного более активно общалась со своими кумирами. Меня особенно впечатлили встречи с Сэмом Мендесом и Робертом де Ниро. На церемонии мне очень понравилось общаться с Марком Руффало , который представил нам награду.

Как "Оскар" повлияет на вашу дальнейшую карьеру? Вам будет легче искать финансирование? Вы повысите свои гонорары?

Некоторые люди мне говорили, что после получения "Оскара" моя жизнь изменится и, конечно, во многом она изменилась. Ко мне повысился интерес, к моим идеям, и это будет давать мне шанс снимать еще фильмы, что, конечно, отлично. Насчет гонорара – посмотрим! Я слышала, что женщины в нашей индустрии и так получают гонорары ниже, чем мужчины, поэтому, возможно, я просто повышу свой до мужского уровня.

Где сейчас храните награду?

Сейчас награда живет в нашей гостиной.

Статуэтку "Оскар" Елена хранит у себя дома в гостиной

"Механический глаз", – называет себя Елена. Ее цель – с помощью визуальных инструментов донести до зрителей жизнь героев, то, как она их увидела. Продюсер хочет объединить в своих работах могущество журналистики и величие человеческой души.

Почему для фильма выбрали данную тему: историю некоммерческой организации Skateistan, которая в 2007 году основала школу для девочек из бедных районов Кабула? Какие сложности во время съемок были?

Когда я впервые услышала про организацию Skateistan, конечно, для меня, как и для многих других, было полной неожиданностью увидеть этот образ девочек в разноцветных платьях и шарфах на скейтбордах. В этом фильме я хотела глубже понять и узнать, что на самом деле им дает это занятие. Я узнала, что за идеей организации стоит, как для нас, совсем простая цель – научить девочек не только писать, читать, считать и кататься на скейтборде, но также дать им уверенность и показать, что их голос тоже принимается во внимание. Это невероятно вдохновляло меня во время работы над фильмом.

Было много сложностей во время съемок, одна из самых немаловажных – это безопасность команды и наших героинь. Из-за этого надо было съемки проводить иногда очень быстро, слишком быстро и, конечно, мы очень волновались, как это отразится на отснятом материале. Кэрол Дайсингер, режиссер картины, уже 15 лет снимает документальные фильмы в Афганистане, поэтому она понимала эти рамки, и мы вместе смогли придумать стратегию съемочного процесса. Например, формат фильма построен именно так, потому что у нас был шанс приехать три раза на съемки в разное время года, примерно на две недели. Мы могли показать прогресс девочек, но, например, не могли очень углубляться в какую-то историю об одной из них, и даже не хотели этого, чтобы не акцентировать слишком много внимания на одной из этих молодых женщин из-за ситуации в стране.

Вернемся в начало вашей карьеры. В какой момент вы решили переехать из Киева? Часто возвращаетесь в родной город?

Я выросла в Киеве. В 1995 году мне представился шанс продолжить среднее образование в Великобритании. Поступив в университет на факультет физики, позднее я поняла, что меня больше интересуют философские и творческие вопросы этого предмета, поэтому решила продолжить образование магистром уже по научной журналистике. Cтараюсь каждый год возвращаться в родной город.

Продюсер Елена Андрейчева

Сейчас для многих украинцев вы служите невероятным вдохновением. Поделитесь своим личным секретом, как у вас все получилось, какие навыки помогли?

Я себя считаю человеком, которому очень сильно повезло, и который использовал предоставленные шансы! Мне повезло, что моя семья была в состоянии дать мне возможность получить образование в Великобритании, и что я получила поддержку от своего университета, чтобы найти хорошую первую работу. В жизни иногда легко акцентироваться на том, что не получается, или на том, что не произошло так, как хотелось бы, но для меня очень важно отмечать все те вещи, которые все-таки получились, использовать опыт, как шанс чему-то научиться. Особенно, в нашей индустрии легко разочароваться или даже отчаяться после неудачи. Наверное, мой самый хороший навык – это оставаться оптимистичной и быть благодарной за то, что есть.

Какие ваши дальнейшие планы?

На данный момент я разрабатываю документальный фильм для канала BBC, а также работаю над собственным фильмом о том, как животные помогают людям преодолевать психологические травмы.

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