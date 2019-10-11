Оскароносный режиссер "Ромы" подписал контракт с Apple

Постановщик будет заниматься контентом для нового стримингового сервиса Apple TV+

Альфонсо Куарон Фото: AFP

Оскароносный мексиканский режиссер Альфонсо Куарон ("Рома", "Гравитация") заключил контракт с компанией Apple, сообщает The Hollywood Reporter.

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Сообщается, что постановщик будет заниматься контентом для нового стримингового сервиса Apple TV+, который запустят 1 ноября.

При этом отмечается, что действующая сделка Куарона с компанией Anonymous Content остается в силе. Постановщик продолжит работать с ними над отдельными проектами, а также будет продюсировать картины.

Аpple намерена заняться кино и сериалами, претендующими на крупные награды, и контракт с Альфонсо Куароном — часть этой стратегии. Режиссер уже работал со стриминговыми сервисами — его фильм "Рома", вышедший на Netflix, получил три премии Американской киноакадемии.

Напомним, на стриминговом сервисе Apple TV Plus выйдет долгожданный сериал "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях.

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