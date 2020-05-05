Оскароносный режиссер Тайка Вайтити снимет новый фильм вселенной "Звездных войн"

Он также станет соавтором сценария

44-летний новозеландский режиссер Тайка Вайтити, который получил "Оскар" и BAFTA за трагикомедию "Кролик Джоджо", утвержден как режиссер нового фильма по вселенной "Звездных войн". Он также станет соавтором сценария, который напишет вместе с шотландским сценаристом Кристи Уилсон-Кернс, автором сценария фильмов "1917" и хоррора "Прошлой ночью в Сохо".

Ранее сообщалось, что актер Эндрю Джек, который сыграл в киносаге "Звездные войны" умер от коронавируса.

На данный момент фильм не получил официального названия и неизвестна дата премьеры.

Тайка Вайтити снимет новые "Звездные войны" Фото: Getty Images

Это уже второе присоединение режиссера Тайка Вайтити к проекту вселенной "Звездные войны". Ранее Тайка Вайтити срежиссировал финальный эпизод первого сезона сериала "Мандалорец". Космический вестерн "Мандалорец" стал первым игровым сериалом вселенной. Премьера второго сезона запланирована на осень 2020 года.

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Также стало известно, что обладательница премии "Эмми" и режиссер сериала "Матрешки" Лесли Хедленд выступит сценаристом, продюсером и шоураннером новой серии сериалов "Звездные войны", разрабатываемой для сервиса Disney+. Сериал будет ориентирован на женскую аудиторию и не будет связан с хронологией других проектов о вселенной.

Слухи о том, что Тайка Вайтити присоединиться к проектам вселенной возникли еще в начале года. Ещё феврале глава Disney Боб Айгер заявил, что"Звездные войны" пока будут жить сериалами, а полнометражные фильмы на паузе.

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