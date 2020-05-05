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Оскароносный режиссер Тайка Вайтити снимет новый фильм вселенной "Звездных войн"

Он также станет соавтором сценария

Дарина Алексеева
Сегодня, 16:02

44-летний новозеландский режиссер Тайка Вайтити, который получил "Оскар" и BAFTA за трагикомедию "Кролик Джоджо", утвержден как режиссер нового фильма по вселенной "Звездных войн". Он также станет соавтором сценария, который напишет вместе с шотландским сценаристом Кристи Уилсон-Кернс, автором сценария фильмов "1917" и хоррора "Прошлой ночью в Сохо".

Ранее сообщалось, что актер Эндрю Джек, который сыграл в киносаге "Звездные войны" умер от коронавируса.

На данный момент фильм не получил официального названия и неизвестна дата премьеры.

Тайка Вайтити снимет новые "Звездные войны"
Тайка Вайтити снимет новые "Звездные войны"
Фото: Getty Images

Это уже второе присоединение режиссера Тайка Вайтити к проекту вселенной "Звездные войны". Ранее Тайка Вайтити срежиссировал финальный эпизод первого сезона сериала "Мандалорец". Космический вестерн "Мандалорец" стал первым игровым сериалом вселенной. Премьера второго сезона запланирована на осень 2020 года.

Фильм "Звездные войны. Восхождение Скайуокера" – смотрите трейлер

Также стало известно, что обладательница премии "Эмми" и режиссер сериала "Матрешки" Лесли Хедленд выступит сценаристом, продюсером и шоураннером новой серии сериалов "Звездные войны", разрабатываемой для сервиса Disney+. Сериал будет ориентирован на женскую аудиторию и не будет связан с хронологией других проектов о вселенной.

Слухи о том, что Тайка Вайтити присоединиться к проектам вселенной возникли еще в начале года. Ещё феврале глава Disney Боб Айгер заявил, что"Звездные войны" пока будут жить сериалами, а полнометражные фильмы на паузе.

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