"Особенные" и "Хищные птицы": что посмотреть в кино на этой неделе

В широкий прокат выходят интересные новинки февраля 2020

"Хищные птицы" Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах можно посмотреть несколько новинок кино: криминальный боевик с Марго Робби в главной роли "Хищные птицы или фантастическая Харли Куинн", мультфильмы "Тролль: история с хвостом" и "Викинг Вик", комедийную драму "Особенные" с Венсаном Каселлем в главной роли.

Том Круз собирается снимать кино в Украине, смотрите подробности:

Предлагаем краткое описание картин в нашей традиционной афише кинопремьер.

"Хищные птицы или фантастическая Харли Квинн"

Это будет уже восьмой фильм в рамках расширенной вселенной DC и продолжением киноленты "Отряд самоубийц", который вышел в 2016 году. После событий описанных в той ленте, пути Джокера и Харли Квинн разошлись. По сюжету, Кассандра Кэйн находит алмаз, владельцем которого оказывается не кто иной, как лидер преступного мира Готема – Роман Сайонис или Черная маска.

"Хищные птицы" – первая кинокартина из трилогии фильмов о Харли Квинн. Далее планируется лента "Готэмские Сирены".

"Тролль: история с хвостом"

В Эрводе – стране троллей короля выбирают на соревнованиях. Тролль Гром выигрывает их уже многие годы. Но, во время очередного состязания за трон, Гром попадает в ловушку, превращается в камень, а его хвост уносит злой дух.

Теперь страной управляет хитрый и злобный Грим. У принца Трима есть всего три дня, чтобы спасти отца и вернуть королевству справедливого правителя. Вместе с друзьями, Фрейей и Ютулом, они отправляются в опасное путешествие дикими лесами. Триму и компании придется даже столкнуться с миром людей.

Экранизация популярного мультсериала, вышедшего в 2013 году. Главный герой – Вик, сын могучего викинга Конунга, вот только парнишка не владеет такими воинственными качествами как его отец. Вик – очень умный и сообразительный.

Однажды он случайно заколдовал свою маму, которая превратилась в статую. Теперь мама Вика находится в золотом плену бога Локи, и мальчику необходимо отправиться в опасное путешествие ей на помощь. Вместе с друзьям Вик попадет к вратам города богов – Асгарду.

История двух мужчин, которые два десятка лет являются главами благотворительных организаций, занимающихся воспитанием детей и подростков с аутизмом. Малик и Бруно делают все возможное, чтобы их воспитанники смогли жить полноценной жизнью.

Сегодня их внимание направлено на жителей неблагополучных районов крупных французских городов. Родители детей-аутистов не имеют возможности их лечить, да и заниматься воспитанием у них нет времени. Тогда Малик и Бруно находят выход из сложной ситуации.

Напомним, что актер Венсан Кассель сыграл главную роль в фильме "Особенные". На премьеру этой ленты 54-летний актер пригласил украинских зрителей.

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