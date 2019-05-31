От Мэрилин Монро до Шэрон Стоун: ТОП-5 фильмов про белокурых красоток

Прекрасная подборка фильмов про блондинок

"Блондинка в законе" Фото: YouTube

31 мая весь мир отмечает Всемирный день блондинок. В честь праздника Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых знаменитых блондинок Голливуда и шоу-бизнеса, а также веселую подборку кинофильмов, главные героини которых – белокурые красотки.

"Блондинка в законе"

Самая блондинистая блондинка Голливуда Риз Уизерспун в фильме, в которого ее героиня доказала, что белокурые красотки с длинными ногами и большими... глазами может поступить на юридический факультет Гарварда. Казалось бы, Эл Вудс – красотка, президент университетского женского клуба, мечтает выйти замуж. Но ее бойфренд рушит ее мечты, разрывает отношения, аргументируя это тем, что Эл – слишком легкомысленна для него. Он еще на знает, на что способна настоящая блондинка!

"Дневник Бриджет Джонс"

Героине фильма Бриджет Джонс – уже давно за 30, родители пытаются сосватать ее за сына соседей, скромника Марка, а сама Бриджет без ума от своего неотразимого начальника Дэниэла. Она решает взять себя в руки, начать новую жизнь, избавиться от лишних килограммов. С первого дня новой жизни мисс Джонс решает вести дневник, в который она будет записывать свои будущие достижения и победы. Но оказалось, что осуществить мечты и найти истинную любовь гораздо сложней.

"7 дней и ночей с Мэрилин"

Легендарная Мэрилин Монро отправляется в Англию для съемок в новом фильме. Она очаровывает и покоряет всех, включая юного ассистента режиссера Колина. Но что же чувствует сама Мэрилин? Может ли она влюбиться в неопытного юношу? Фильм получил множество наград и номинаций, в том числе и "Оскар" за лучшую женскую роль. В фильме снимались Мишель Уильямс, Эдди Редмейн и Эмма Уотсон, Кеннет Брана и другие. Если вам надоели заезженые фильмы – этот будет в самый раз.

Это уже, как говорят, классика жанра с несравненной Шэрон Стоун. Напомним, что в фильме детектив Ник Каррен ведет расследование по делу об извращенном убийстве на сексуальной почве. Подозрение падает на подругу убитого Кэтрин — писательницу, автора шокирующих романов, которая в своей последней книге подробно описала абсолютно аналогичное преступление. Эротика и опасность в ленте ну просто зашкаливает.

"Джентльмены предпочитают блондинок"

И снова Мэрилин Монро. На этот раз, актриса сама исполняет главную роль. Подружки-певицы Дороти (Джейн Рассел) и Лорэли (Мэрилин Монро) отправляются на гастроли в Париж на лайнере через океан. Что называется, девушки в поисках приключений и легкости. Хоть Лорэли уже обручена, она не упускает возможность пофлиртовать и принять подарок. Она еще не знает, что за ней следит детектив, нанятый отцом жениха.

Напомним, мы сделали подборку фильмов с самыми яркими ролями белокурой красотки – Мэрилин Монро.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram