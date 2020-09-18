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Смотрите на OLL.TV

От шикарных комедий до душевных драм: французские фильмы, которые стоит посмотреть

Сегодня, 11:35

Устройте себе вечер просмотра увлекательных киноисторий с участием звёзд французского кино

Французское кино не только прекрасно поднимет настроение, но и вдохновляет. Французам удается даже душещипательные истории превращать в трагикомедии, сопроводив их тонким юмором обо всем на свете: семье, дружбе, карьере и, конечно же, любви. Однако и драматические киноленты могут стать отличным вариантом для просмотра вечером – качественные картины с захватывающими историями героев не оставят вас равнодушными.

В новой подборке от Сегодня.Lifestyle уморительные французские комедии и великолепные драмы, которые вы можете посмотреть в онлайн-кинотеатре на OLL.TV.

Не пропустите также подборку потрясающих фильмов, основанных на реальных событиях.

"До свидания там, наверху"

Кадр из фильма
Кадр из фильма "До свидания там, наверху"
Фото: themoviedb.org

Заканчивается Первая мировая война. Волею судьбы в одном окопе оказались два юноши: сын миллионера, интеллектуал Эдуар и бухгалтер Альбер. Жестокий бой, в результате которого Эдуара спас Альбер, но сам Эдуар жестоко пострадал – у него обезображено лицо и он остался немым. В таком виде Эдуар не хочет возвращаться домой и объявляет себя погибшим, скрыв лицо под маской.

После войны друзья едут в Париж, где Эдуар начинает рисовать потрясающие картины, а Альбер становится его импресарио. Но судьба подготовила им встречу с капитаном Праделем, разбогатевшего на похоронном бизнесе, и, по вине которого, Эдуар лишился лица.

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"Праздничный переполох"

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Праздничный переполох"
Фото: themoviedb.org

Макс – весьма опытный свадебный распорядитель и за свою многолетнюю практику сталкивался с самыми разными форматами свадеб. Поэтому пожелание провести свадьбу в замке XVII века ничуть не испугало его. Самое важное – слаженная и чётко соблюдающая инструкции команда.

Но в данной свадьбе это оказалось не так просто, как предполагалось. Каждый из помощников Макса как назло ведёт себя не по плану и все идёт наперекосяк. К тому же начинает рушиться личная жизнь Макса. У Макса нет иного выхода, как оставаться профессионалом и попытаться спасти мероприятие.

"Сердцеед"

"Сердцеед"
Фото: themoviedb.org

Любитель женщин и завидный жених Капитан Невиль ухаживает за Полин Богран и дело движется к свадьбе. Неожиданная война с Австрийской империей вносит свои коррективы. Невиль немедля должен отправиться на фронт. Он клянётся Полин писать ей письма каждый день, а в итоге не присылает ни строчки. Отчаявшаяся Полин подхватывает смертельный недуг – пневмонию. Сестра Полин Элизабет не в силах смотреть на ее страдания и начинает сама писать письма от имени Невиля, представляя в них его отважным героем.

Когда болезнь почти отпускает Полин, Элизабет решает избавиться от Невиля, написав прощальное письмо, будто он серьёзно ранен. Всё бы сложилось хорошо, если бы одним прекрасным днём здоровый и невредимый капитан снова не появился в их доме…

"Двойная жизнь"

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Двойная жизнь"
Фото: themoviedb.org

Как сложно иногда привыкнуть к изменениям в мире. Вот и успешному парижскому издателю Алану трудно даётся переход на цифровые технологии. На протяжении многих лет одним из постоянных авторов издательства был друг Алана Леонард – создатель завуалированных автобиографий.

Алана терзают сомнения относительно качества слишком автобиографической книги, в которой описан роман писателя и малоизвестной актрисы. При этом он ещё не знает, что его жена-актриса Селена, звезда затянувшегося сериала, изменяет ему с пресловутым писателем, да и он сам не особо верен ей.

"День выборов по-французски"

Кадр из фильма
Кадр из фильма "День выборов по-французски"
Фото: themoviedb.org

В центре сюжета комедийного фильма Джефф Туше, который планировал навестить свою тетушку, а заодно и отдохнуть от ежедневной рутины. Однако поезд, которого ожидал Джефф, проехал мимо и не остановился на станции.

Джефф вне себя от ярости и не желает мириться с такой несправедливостью. Чтобы не ввязываться в длительные споры с администрацией железной дороги, Джефф решает напрямую обратиться к президенту. Только вот никто не планирует допускать его на встречу с главой государства. Тогда к Джеффу приходит озарение и он выдвигает свою кандидатуру на новые президентские выборы. К его удивлению, в результате фантастических случайностей он выигрывает президентскую гонку и вместе с семьёй перебирается в Елисейский дворец. Однако он совершенно не знает, как надо управлять страной, а уж тем более – как вывести её из кризиса.

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