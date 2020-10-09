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От "Шоу Трумана" до "Назад в будущее". Фильмы, которые можно пересматривать снова и снова

Киноленты, ставшие любимыми для многих зрителей

Есть фильмы, которые можно пересматривать много раз, не скучая во время просмотра. У каждого есть свой список таких фильмов, которые приятно вновь запустить на экране даже спустя много лет после их выхода. И не всегда среди них только комедии – бывают и те фильмы, которые захватили своим удивительным сюжетом и запомнились на всю жизнь.

Сегодня.Lifestyle делятся несколькими кинолентами, которые завоевали сердца многих киноманов и актуальны для нескольких поколений сразу.

США, 1995

Кадр из фильма "Аполлон 13" Фото: themoviedb.org

Готовится запуск американских астронавтов на Луну под руководством Джима Ловелла. За несколько дней происходит замена одного из членов экипажа. Проблемы у корабля начались сразу же после старта, но полет решили не прерывать. При подлете к Луне произошла серьезная авария, в результате которой жизни членов экипажа оказались под угрозой и высадка на Луну не возможна. Теперь у астронавтов задача – выжить и успешно вернуться на Землю.

Роль Ловелла исполнил Том Хэнкс, однако и сам командир "Аполлона-13" появился в эпизодической роли в фильме.

"Назад в будущее"

США, 1985

Кадр из трилогии "Назад в будущее" Фото: themoviedb.org

17-летний Марти Макфлай перемещается во времени и пространстве на машине времени, созданной профессором Эмметом Брауном. Марти попадает из 80-х в 1955-й год, где встречает там своих родителей и ненароком рушит их первое свидание. Затем Марти сталкивается с массой курьезных и смешных ситуаций, пытаясь помочь своему отцу сделать первый шаг и объединить своих будущих родителей.

Кинолента отхватила ряд престижных кинонаград, включая "Оскар", став самым успешным фильмом года. Никто и не мог предсказать такой успех фильму, однако вскоре Роберт Земекис и продюсер Стивен Спилберг сняли продолжение: "Назад в будущее 2" и "Назад в будущеее 3".

"Самый быстрый Indian"

США, Япония, Швейцария, Новая Зеландия, 2005

Кадр из фильма "Самый быстрый Indian" Фото: themoviedb.org

У новозеландца Берта Монро есть мечта всей жизни – мировой рекорд по скорости на мотогонках. На усовершенствование и модернизацию своего мотоцикла "Индиан" он потратил 25 лет, на протяжении которых самостоятельно создавал необходимые детали. В результате Берт установил два мировых рекорда в 1960-х годах, но для этого ему пришлось преодолеть массу трудностей. Проблемы со здоровьем, технические или же денежные преграды никогда не давали ему поводов думать, что его мечта невозможна.

США, 2017

"Последнее слово" Фото: themoviedb.org

Воодушевляющая и одновременно циничная история с потрясающим кинематографическим перевоплощением актрисы Ширли МакЛейн, которая снималась с Одри Хепберн, дружила с Фрэнком Синатрой и играла в фильме Хичкока.

По сюжету, успешная бизнес-леди Хариетт привыкла всегда все держать под своим контролем. Сейчас она уже в возрасте и решила подготовить свой идеальный некролог, но не хочет оставлять такой важный процесс дилетантам. Хариетт нанимает журналистку Энн Шерман. Чтобы узнать о бизнес-леди побольше, Энн начинает общение с ее окружением и понимает, что жизнь Хариетт была скучной и однообразной. Придумывать Энн не желает, поэтому они вместе с Хариетт решают создать новые воспоминания.

США, 1998

Кадр из фильма "Шоу Трумана" Фото: themoviedb.org

Легендарная картина, одна из лучших актерских работ Джима Керри, охватывает несколько жанров: от психологической комедийной драмы до научной-фантастики.

Главный герой – Труман Бербэнк житель небольшого американского городка. На первый взгляд его жизнь не особо отличается от жизни среднестатистического американца. Он пока не знает, что все свои тридцать лет живет в центре внимания скрытых кинокамер, а о нем показывают реалити-шоу в прямом эфире с момента его рождения. Но однажды Труман начнет замечать неладное… Сможет ли он вырваться из "игры" и начать жить по своим правилам?

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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