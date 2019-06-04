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От сумасшедшей до колдуньи: ТОП-5 лучших фильмов с Анджелиной Джоли

4 июня знаменитая голливудская актриса отмечает день рождения – 44-летие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:24

Американская актриса Анджелина Джоли, которая вызвала скандал в Голливуде, 4 июня празднует свой день рождения. Если точно не знаете, в каких фильмах сыграла Анджелина Джоли, то предлагаем вам подборку – лучшие фильмы с голливудской актрисой.

"Прерванная жизнь"

Первая серьезная работа Анджелины Джоли, которая затмила даже Вайнону Райдер (для нее картина должна быть киновозвращением). Джоли за биографическую роль необузданной бунтарки Лисы Роув получила свой третий "Золотой глобус", премию Гильдии киноактеров США и "Оскар" за "Лучшую женскую роль второго плана". Все ведущие критики рукоплескали Анджелине Джоли. Это история о девушке Сюзанне, которая попадает в психушку и знакомится с Лисой.

"Мистер и миссис Смит"

В этой комедии Джоли сыграла профессионального киллера Джейн Смит, которая всячески прикрывает свое занятие скучным браком с Джоном Смитом, которого играл Брэд Питт. После фильма актеры закрутили роман, Питт развелся с Дженнифер Энистон и усыновил приемных детей Джоли.

"Подмена"

Это фильм Клинта Иствуда. Энджи не только получила благоприятные отзывы от кинокритиков, но и была номинирована на различные кинонаграды, среди которых были "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

Действие развивалось в Лос-Анджелесе во времена Вайнвилльских убийств. Джоли исполнила роль матери похищенного сына Кристин Коллинз. Коллинз утверждала, что вернувшийся сын не ее, но вместо помощи её отправили в клинику для сумасшедших. 

"Турист"

Фильм вышел в 2011 году, в главных ролях – Анджелина Джоли и Джонни Депп, в режиссерском кресле – Флориан Хенкель фон Доннерсмарк. Кинокритик Роджер Эберт писал, что Джоли "играет роковую женщину, обладающую утонченной, сбивающей наповал сексуальностью". Однако, многие посчитали фильм скучным, а роль Джоли "никакой".

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"Малефисента"

Это своего рода ремейк известной сказки о "Спящей красавице". Джоли сыграла главную роль — злую, но обаятельную колдунью. И это самый большой к настоящему моменту кассовый успех актрисы.

Напомним, Анджелина Джоли сыграет первую в своей карьере комикс-супергероиню в проекте Marvel "Вечные" (The Eternals). 

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Источник: Сегодня
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