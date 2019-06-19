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Отдыхаем с комфортом: лучшие летние террасы заведений в Киеве

Предлагаем список заведений с лучшими летними террасами для хорошего отдыха

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:23
Лучшие летние террасы в Киеве 2019 / guramma.com
Лучшие летние террасы в Киеве 2019 / guramma.com

Лето – пора для отдыха под открытым небом. Совершенно не хочется томится в душных помещениях. Хочется открыть для себя летние террасы с красивым видом, уютные летние площадки, комфортные пляжи, где можно позагорать и отдохнуть от городской суеты. Предлагаем небольшой список лучших летних террас в столице для тех, кто не хочет сидеть в помещениях.

Смотрите видео о том, как звезды появились на открытии одного из крупнейших ресторанов Киева:

Guramma Modern Asia

Сам ресторан Guramma Modern Asia расположен в историческом центре Киева, недалеко от Киево-Печерской лавры. Здесь есть летняя терраса с красивым видом на киевские холмы, купола Лавры и пейзажи утопающего в зелени большого города. Тут вы можете открыть для себя  авторские блюда Азии, известные марки шампанского и винную классику.

Vero Vero

Итальянский ресторан находится на улице Ильинской 18. Визитной карточкой заведения является летняя терраса с фонтаном. ПО вечерам здесь играет живая музыка, а по выходным – проходят мастер-классы для детей и киносеансы под открытым небом.

Satori Lounge

Адрес этого заведения - ул. Большая Васильковская, 44а. Если вы ищете рестораны с летними террасами – вам сюда. Ресторан ближневосточной и cредиземноморской кухни с большой чайной картой. Здесь можно расслабиться в приятной атмосфере, насладиться оригинальным меню, великолепным чаем и кальяном, созерцая закат на большой террасе под открытым небом. 

Atmosfera 

Ресторан расположен на крыше Premier Palace Hotel. Для тех, кому нравятся летние площадки с красивым видом – будут в восторге от этого заведения. Летняя терраса порадует панорамным видом на Крещатик, Бессарабский рынок и Олимпийский стадион. Площадка разделена на зоны: открытую и закрытую. 

Par Bar

Нельзя пропустить отдых в этом заведении на Шота Руставели, 10. В самом центре Киева можно надолго расположиться на удобном диване с ароматным кальяном или коктейлем. Меню представлено самыми популярными блюдами разных стран.  Сама летняя – это настоящая территория релакса.

Напомним, если вы еще не выбрали, куда лучше всего поехать в июне 2019 года на море, предлагаем вам ТОП-3 лучших направления в Европе. 

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Источник: Сегодня
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