Отечественный мультфильм бьет рекорды проката за несколько дней

В Украине на широкие экраны вышел отечественный мультфильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила". Мультфильм за несколько дней проката собрал более 21 миллиона гривен.

Таким образом он, он побил рекорд среди украинских фильмов. Такие данные озвучил председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко в Facebook.

"Украденная принцесса" за первый уикенд собрала 21 489 581 гривен, 285 784 зрителей! Для сравнения, "Коко" за первый уикенд – 10 234 409 гривен, 134 726 зрителей. И да, я в курсе, что уикенд был "длинный", но это все равно невероятно крутой результат для украинского фильма на собственном рынке!", – отметил он.

Напомним, солисты группы "Время и Стекло" — Алексей Завгородний (Позитив) и Надя Дорофеева, озвучили главных героев мультфильма, Руслана и Людмилу, а также написали песню к мультфильму "До зірок".