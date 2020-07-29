"Озарк", "Удивительная миссис Мейзел", "Хранители" и другие: список номинантов на премию "Эмми-2020"
Церемония награждения состоится 20 сентября
Из-за пандемии множество культурных мероприятий и знаковых событий оказались под угрозой. Многие крупнейшие кинофестивали мира были отменены, и даже премии "Оскар" и "Золотой глобус" перенесли на несколько месяцев вперед. Однако, организаторы 72-й ежегодной телевизионной премии "Эмми" огласили список номинантов, а церемония должна состояться уже 20 сентября.
На данный момент неизвестно, в каком формате пройдет церемония – номинанты будут присутствовать в зале или же подключатся через онлайн-трансляцию. Ведущим церемонии будет Джимми Киммел, который ранее уже проводил церемонии "Оскар" и "Эмми".
Сегодня.Lifestyle делятся списком главных номинантов на премию "Эмми-2020". Наибольшее количество номинаций собрали сериалы "Хранители" – 26 номинаций, и "Удивительная миссис Мейзел", который уже по традиции ежегодно собирает по несколько "Эмми". Также отметим, что сериалы компании Netflix превзошли по количеству номинаций сериалы от HBO.
- "Очень странные дела"
- "Мандалорец"
- "Корона"
- "Лучше звоните Солу"
- "Наследники"
- "Озарк"
- "Убивая Еву"
- "Рассказ служанки"
- Зендая – "Эйфория"
- Лора Линни – "Озарк"
- Оливия Колман – "Корона"
- Дженнифер Энистон – "Утреннее шоу"
- Джоди Комер – "Убивая Еву"
- Сандра О – "Убивая Еву"
- Джейсон Бейтман – "Озарк"
- Брайан Кокс – "Наследники"
- Стерлинг Браун – "Это мы"
- Стив Карелл – "Утреннее шоу"
- Джереми Стронг – "Наследники"
- Билли Портер – "Поза"
- "Белая ворона"
- "В лучшем мире"
- "Умерь свой энтузиазм"
- "Метод Комински"
- "Мёртв для меня"
- "Удивительная миссис Мейзел"
- "Чем мы заняты в тени"
- "Шиттс Крик"
- Рэйчел Броснахэн – "Удивительная миссис Мейзел"
- Линда Карделлини – "Мёртв для меня"
- Исса Рэй – "Белая ворона"
- Кэтрин О'Хара – "Шиттс Крик"
- Трейси Эллис Росс – "Чёрная комедия"
- Кристина Эпплгейт – "Мёртв для меня"
- Энтони Андерсон – "Чёрная комедия"
- Майкл Дуглас – "Метод Комински"
- Дон Чидл – "Черный понедельник"
- Тед Дэнсон – "В лучшем мире"
- Юджин Леви – "Шитс Крик"
- Рами Юсеф – "Рами"
- "И повсюду тлеют пожары"
- "Миссис Америка"
- "Хранители"
- "Неортодоксальная"
- "Невероятное"
- "Американский сын"
- "Безупречный"
- "Путь: Во все тяжкие. Фильм"
- "Несокрушимая Кимми Шмидт"
- Dolly Parton's Heartstrings
- Джереми Поуп – "Голливуд"
- Хью Джекман – "Безупречный"
- Марк Руффало – "Я знаю, что это правда"
- Пол Мескал – "Нормальные люди"
- Джереми Айронс – "Хранители"
- Керри Вашингтон – "И повсюду тлеют пожары"
- Кейт Бланшетт – "Миссис Америка"
- Октавия Спенсер – "Мадам Си Джей Уокер"
- Шира Хаас – "Неортодоксальная"
- Реджина Кинг – "Хранители"
Также на днях объявлена программа Венецианского кинофестиваля-2020
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное