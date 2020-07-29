"Озарк", "Удивительная миссис Мейзел", "Хранители" и другие: список номинантов на премию "Эмми-2020"

Церемония награждения состоится 20 сентября

Из-за пандемии множество культурных мероприятий и знаковых событий оказались под угрозой. Многие крупнейшие кинофестивали мира были отменены, и даже премии "Оскар" и "Золотой глобус" перенесли на несколько месяцев вперед. Однако, организаторы 72-й ежегодной телевизионной премии "Эмми" огласили список номинантов, а церемония должна состояться уже 20 сентября.

На данный момент неизвестно, в каком формате пройдет церемония – номинанты будут присутствовать в зале или же подключатся через онлайн-трансляцию. Ведущим церемонии будет Джимми Киммел, который ранее уже проводил церемонии "Оскар" и "Эмми".

Сегодня.Lifestyle делятся списком главных номинантов на премию "Эмми-2020". Наибольшее количество номинаций собрали сериалы "Хранители" – 26 номинаций, и "Удивительная миссис Мейзел", который уже по традиции ежегодно собирает по несколько "Эмми". Также отметим, что сериалы компании Netflix превзошли по количеству номинаций сериалы от HBO.

Огласили полный список номинантов на премию Эмми-2020 Фото: Getty Images

Лучший драматический сериал

"Очень странные дела"

"Мандалорец"

"Корона"

"Лучше звоните Солу"

"Наследники"

"Озарк"

"Убивая Еву"

"Рассказ служанки"

Кадр из сериала "Убивая Еву" Фото: Imdb.com

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Зендая – "Эйфория"

Лора Линни – "Озарк"

Оливия Колман – "Корона"

Дженнифер Энистон – "Утреннее шоу"

Джоди Комер – "Убивая Еву"

Сандра О – "Убивая Еву"

Кадр из сериала "Корона" Фото: YouTube

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Джейсон Бейтман – "Озарк"

Брайан Кокс – "Наследники"

Стерлинг Браун – "Это мы"

Стив Карелл – "Утреннее шоу"

Джереми Стронг – "Наследники"

Билли Портер – "Поза"

Кадр из сериала "Утреннее шоу" Фото: YouTube

Лучший комедийный сериал

"Белая ворона"

"В лучшем мире"

"Умерь свой энтузиазм"

"Метод Комински"

"Мёртв для меня"

"Удивительная миссис Мейзел"

"Чем мы заняты в тени"

"Шиттс Крик"

Сериал "Удивительная миссис Мейзел" номинирован на 20 "Эмми" Фото: themoviedb.org

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Рэйчел Броснахэн – "Удивительная миссис Мейзел"

Линда Карделлини – "Мёртв для меня"

Исса Рэй – "Белая ворона"

Кэтрин О'Хара – "Шиттс Крик"

Трейси Эллис Росс – "Чёрная комедия"

Кристина Эпплгейт – "Мёртв для меня"

Кадр из сериала "Шиттс Крик" Фото: themoviedb.org

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Энтони Андерсон – "Чёрная комедия"

Майкл Дуглас – "Метод Комински"

Дон Чидл – "Черный понедельник"

Тед Дэнсон – "В лучшем мире"

Юджин Леви – "Шитс Крик"

Рами Юсеф – "Рами"

Майкл Дуглас – номинант на "Эмми" за роль в сериале "Метод Комински" Фото: themoviedb.org

Лучший мини-сериал

"И повсюду тлеют пожары"

"Миссис Америка"

"Хранители"

"Неортодоксальная"

"Невероятное"

Кадр из сериала "И повсюду тлеют пожары" Фото: YouTube

Лучший телефильм

"Американский сын"

"Безупречный"

"Путь: Во все тяжкие. Фильм"

"Несокрушимая Кимми Шмидт"

Dolly Parton's Heartstrings

Лучшая мужская роль в мини-сериале / телефильме

Джереми Поуп – "Голливуд"

Хью Джекман – "Безупречный"

Марк Руффало – "Я знаю, что это правда"

Пол Мескал – "Нормальные люди"

Джереми Айронс – "Хранители"

Лучшая женская роль в мини-сериале / телефильме

Керри Вашингтон – "И повсюду тлеют пожары"

Кейт Бланшетт – "Миссис Америка"

Октавия Спенсер – "Мадам Си Джей Уокер"

Шира Хаас – "Неортодоксальная"

Реджина Кинг – "Хранители"

Также на днях объявлена программа Венецианского кинофестиваля-2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться