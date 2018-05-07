Озера, парки и лес: куда пойти на шашлык в Киеве
Мы предлагаем несколько вариантов мест, где можно отлично отдохнуть и приготовить вкусный шашлык
Сезон пикников стартовал, мы уже вспоминали основные правила приготовления самого вкусного шашлыка. Но, чтобы приготовить вкусное мясо, нужно выбрать место, куда пойти на шашлык. Мы предлагаем вам список мест в Киеве, где можно отлично провести время с семьей и друзьями, покушать вкусный шашлык.
Труханов остров
Наверное, это самое популярное место для пикника в Киеве. Жарить шашлыки здесь нельзя. Но можно посидеть в кафе. Пройти по Пешеходному мосту и отдохнуть от городской суеты.
Никольский лес
Тут есть специально оборудованные места для пикников. Добираться до них можно от станции метро "Красный хутор" за 5-10 минут. Никольский лес достаточно чистый, здесь не часто встретишь шумные компании. Отличное место для отдыха всей семьей.
Парк Партизанской славы
Очень удобное место для отдыха. Кто не хочет сам возиться с шашлыками, в парке есть аттракционы и кафе. А кому хочется приготовить мясо своими руками – есть место для пикников и шашлыков. Эти зоны разделены несколькими озерами. Много места для прогулок с детьми. Нужно ехать до станции метро "Бориспольская", оттуда недалеко пешком.
Дарницкое лесничество
Место находится недалеко от села Пролески под Киевом. Но сюда придется ехать на автомобиле по трассе Киев-Борисполь. Шашлыки на свежем воздухе получатся отличными.
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Святошинское озеро
Зона отдыха "Мир" расположена недалеко от высотных зданий. Но это место пользуется большой популярностью у жителей микрорайонов. Ведь рядом озеро и прекрасный лес. Для любителей пикников предусмотрены несколько навесов, лавочки, баки для мусора. Добраться можно собственным транспортом со стороны Житомирской трассы (поворот – остановка "с. Калиновка"), либо пешком со стороны улицы Николая Ушакова через частный сектор.
Березовая роща ("Березка")
Зона отдыха "Березка" расположена на границе Днепровского и Деснянского района рядом с улицей Братиславская. Это единственное место в Киеве, расположенное посреди березовой рощи. Здесь есть навесы, лавочки, специально оборудованные площадки.
Напомним, "Киевзеленстрой" уже опубликовал интерактивную карту, в каких районах Киева можно разводить костры.