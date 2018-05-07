Озера, парки и лес: куда пойти на шашлык в Киеве

Мы предлагаем несколько вариантов мест, где можно отлично отдохнуть и приготовить вкусный шашлык

Куда пойти на шашлык. Фото: Depositphotos

Сезон пикников стартовал, мы уже вспоминали основные правила приготовления самого вкусного шашлыка. Но, чтобы приготовить вкусное мясо, нужно выбрать место, куда пойти на шашлык. Мы предлагаем вам список мест в Киеве, где можно отлично провести время с семьей и друзьями, покушать вкусный шашлык.

Труханов остров

Наверное, это самое популярное место для пикника в Киеве. Жарить шашлыки здесь нельзя. Но можно посидеть в кафе. Пройти по Пешеходному мосту и отдохнуть от городской суеты.

Никольский лес

Тут есть специально оборудованные места для пикников. Добираться до них можно от станции метро "Красный хутор" за 5-10 минут. Никольский лес достаточно чистый, здесь не часто встретишь шумные компании. Отличное место для отдыха всей семьей.

Парк Партизанской славы

Очень удобное место для отдыха. Кто не хочет сам возиться с шашлыками, в парке есть аттракционы и кафе. А кому хочется приготовить мясо своими руками – есть место для пикников и шашлыков. Эти зоны разделены несколькими озерами. Много места для прогулок с детьми. Нужно ехать до станции метро "Бориспольская", оттуда недалеко пешком.

Дарницкое лесничество

Место находится недалеко от села Пролески под Киевом. Но сюда придется ехать на автомобиле по трассе Киев-Борисполь. Шашлыки на свежем воздухе получатся отличными.

Святошинское озеро

Зона отдыха "Мир" расположена недалеко от высотных зданий. Но это место пользуется большой популярностью у жителей микрорайонов. Ведь рядом озеро и прекрасный лес. Для любителей пикников предусмотрены несколько навесов, лавочки, баки для мусора. Добраться можно собственным транспортом со стороны Житомирской трассы (поворот – остановка "с. Калиновка"), либо пешком со стороны улицы Николая Ушакова через частный сектор.

Березовая роща ("Березка")

Зона отдыха "Березка" расположена на границе Днепровского и Деснянского района рядом с улицей Братиславская. Это единственное место в Киеве, расположенное посреди березовой рощи. Здесь есть навесы, лавочки, специально оборудованные площадки.

Напомним, "Киевзеленстрой" уже опубликовал интерактивную карту, в каких районах Киева можно разводить костры.