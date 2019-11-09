Оззи Осборн выпустил новую песню после длительного перерыва

Композиция Under the Graveyard войдет в будущий альбом Ordinary Man

Оззи Осборн Фото: instagram.com/ozzyosbourne/

Вокалист легендарной группы Black Sabbath, британский музыкант Оззи Осборн, в ДНК которого обнаружили мутацию, выпустил сольную песню после длительного перерыва. Композиция Under the Graveyard опубликована на Youtube-канале музыканта и ее послушали уже больше 170 тысяч раз.

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Последний студийный альбом Оззи Осборна увидел свет в 2010 году. Пластинка Scream получила бешеную популярность в мире и разошлась миллионными тиражами. С тех пору музыкант был занят другими проектами, а на концертах исполнял уже известные хиты.

И вот, спустя 9 лет, Осборн представил миру свежий сингл под названием Under the Graveyard. Песня станет частью будущего альбома Ordinary Man, выход которого ожидается в январе 2020 года.

Ozzy Osbourne – Under the Graveyard:

Оззи Осборн начал свою карьеру в 1967 году. С тех пор он выпустил 11 студийных альбомов. Как член группы Black Sabbath Осборн внесен в Зал славы рок-н-ролла США, а в Зал славы британской музыки он входит и как участник группы и как сольный исполнитель.

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