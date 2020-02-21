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Оззи Осборн выпустил новую песню в дуэте с Post Malone

Песня войдет в новый альбом Оззи Ordinary Man

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:11

Британский рок-музыкант Оззи Осборн, который ранее рассказал о состоянии своего здоровья, презентовал новую дуэтную песню. Композиция записана с американским музыкантом Post Malone и называется It’s a Raid. Трек войдет в новый альбом Оззи Ordinary Man, релиз которого запланирован на 21 февраля 2020 года.

Оззи Осборн
Оззи Осборн
Фото: instagram.com/ozzyosbourne/

Стоит отметить, что это уже вторая совместная работа фронтмена Black Sabbath Оззи Осборна и Post Malone. Первой стал трек Take What You Want, вошедший в последний альбом Post Malone – Hollywood’s Bleeding.

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Как известно, из-за травмы Оззи вынужден был отложить все свои концерты в 2019 году. Позднее музыканту пришлось еще раз перенести все даты, поскольку процесс восстановления занял больше времени, чем ожидалось.

Напомним, Оззи Осборну диагностировали неизлечимую болезнь. По словам самого артиста, у него обнаружили болезнь Паркинсона еще в прошлом году, однако придать эту информацию огласке он решился только сейчас.

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