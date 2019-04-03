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Памяти Алексея Булдакова: биография актера, лучшие роли и цитаты

Сегодня.Lifestyle вспоминает яркие роли актера Алексея Булдакова, его цитаты и интересные факты из жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:42
Умер Алексей Булдаков
Умер Алексей Булдаков
Фото: Instagram

3 апреля умер известный актер Алексей Булдаков. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Актера нашли в гостиничном номере, он был на гастролях в Монголии. Сегодня.Lifestyle вспоминает яркие роли актера Алексея Булдакова, его цитаты и интересные факты из жизни. 

Умер Алексей Булдаков
Умер Алексей Булдаков
Фото: Instagram

Умер Алексей Булдаков: биография актера

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. Семья переехала в Павлодар. Будущий актер занимался боксом и классической борьбой. Окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре им. А. П. Чехова (1969). До 1976 года работал в театрах Павлодара, Томска, Рязани.

До 1995 года Алексей Булдаков был преимущественно актером второго плана, но роль генерала Иволгина в фильме "Особенности национальной охоты" сделала из него по-настоящему народную звезду. 5 апреля 2009 году получил звание Народного артиста Российской Федерации.

Артист был дважды женат. Первая жена актера актриса Людмила Кормунина внезапно умерла в 2016 году. Второй раз актер женился в конце 1993 года на директрисе обувного магазина Людмиле. Также известно, что у Алексея остался сын Иван, 1988 года рождения, который сейчас живет на Мальте вместе с матерью, с которой Булдаков не находился в официальном браке.

Алексей Булдаков был заядлым рыбаком, человеком с отменным чувством юмора, он умел петь. В конце 1990-х годов совместно с Владом Забелиным выпустил альбом "Особенности национального шансона". В 2001 году как певец Булдаков выпустил сольный диск с группой Евгения Бедненко "Хорус" "Обнимаю всех". В феврале 2011 года вышел новый диск актера "Старое танго" — поют Алексей и Людмила Булдаковы в сопровождении группы "Хорус".

Лучшие роли Алексея Булдакова

Прорывом в актерской карьера стала роль генерала Иволгина в фильме "Особенности национальной охоты".

Он повторил свой триумф в фильме "Особенности национальной рыбалки", картине "Особенности национальной охоты в зимний период", а также римейке "Особенности национальной политики". Также он запомнился ролями в таких фильмах и сериалах, как "Участок", "Гитлер капут!", "Утомленные солнцем 2".

Цитаты Алексея Булдакова

Умер Алексей Булдаков
Умер Алексей Булдаков
Фото: Instagram

Как-то раз я прочел один замечательный афоризм: "Все великие строят себе постамент, а памятник ставит время". Вот поставит мне время памятник, значит я чего-то заслужил. А не поставит – уйду. Тихо, просто, спокойно.

***

Человек может себе что угодно придумать, нафантазировать, как идти к цели, но всё равно будет так, как суждено. Обязательно пройдёшь через то, что положено. Я верю в судьбу.

***

От скорби душевной все наши беды!

***

Ко мне часто подходят поклонники с просьбой выпить, такое ощущение, что я жутчайший алкоголик.

***

Не надо понимать женщин, их надо любить, приносить им деньги и цветы.

***

Человек, завидующий другому, уничтожает свою душу.

Почему Алексей Булдаков попал в базу "Миротворца"

Дело в том, что Алексей Булдаков в 2014 году стал одним из подписантов так называемого "Коллективного обращения к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму" из-за чего в 2017 году и попал в базу сайта "Миротворец". 

Напомним, появились подробности смерти Алексея Булдакова.

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смерть роль цитаты Алексей Булдаков
Источник: Сегодня
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