Памяти Элины Быстрицкой: биография и лучшие роли актрисы с украинскими корнями

Элина Быстрицкая родилась и провела детство в Украине

Умерла Элина Быстрицкая Фото: Getty Images

Сегодня, 26 апреля, стало известно о смерти известной советской актрисы Элины Быстрицкой. Известно, что актриса страдала от тяжелого недуга, все чаще жалуясь на боли в груди и плохое зрение.

Умерла Элина Быстрицкая: биография актрисы с украинскими корнями

Родилась Элина Быстрицкая 4 апреля 1928 года в Киеве. Все свое детство Элина Авраамовна провела на территории Украины. Родителями одной из самых красивых актрис были военный врач-инфекционист Авраам Быстрицкий и больничный повар Эсфирь Быстрицкая. Перед войной ее отец получил назначение в Нежин, Черниговской области, а во время войны семья Быстрицкой эвакуировалась в Астрахань, где Элина Быстрицкая получила первое образование на курсах медсестер. В 13 лет она попала в госпиталь на тот момент Сталино (сейчас Донецк), где работала санитаркой.

Элина Быстрицкая Фото: YouTube

В 1945 году поступила в Нежинскую акушерско-фельдшерскую школу. В 1947 году по настоянию отца поступила в Нежинский государственный педагогический институт имени Н.В. Гоголя, на факультет филологии. Но через год оставила учебу и поступила на актерский факультет Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого.

В 1953-1956 годах была актрисой русского драматического театра в Вильнюсе, а 1956 году переехала в Москву. Сначала работала в драматическом театре имени А. С. Пушкина, а с 1958 года – в труппе Малого театра в Москве.

Элина Быстрицкая Фото: YouTube

В 1975-1992 годы была президентом Федерации художественной гимнастики СССР, организовала "Центр духовного и физического совершенствования женщины", являлась вице-президентом Международного фонда охраны здоровья матери и ребенка.

Элина Быстрицкая была большой поклонницей бильярда, занимала пост вице-президента Федерации бильярдного спорта СССР (1989-1991).

Умерла Элина Быстрицкая: лучшие роли легендарной актрисы

Элина Быстрицкая дебютировала в кино в 1950 году в роли военврача Лены Алексеенко в картине "В мирные дни" режиссера Владимира Брауна. А в 1955 году исполнила главную роль участкового врача Елизаветы Муромцевой в мелодраме "Неоконченная повесть" Фридриха Эрмлера.

Однако настоящую популярность актриса получила после роли Аксиньи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958).

Элина Быстрицкая сыграла в фильме "Тихий Дон" Фото: YouTube

Элина Быстрицкая также снималась в фильмах "Добровольцы" Юрия Егорова (1958), "Все остается людям" Георгия Натансона (1963), "Николай Бауман" Семена Туманова (1967). Всего исполнила роли более чем в 20 кинокартинах и сериалах. В последний раз Элина Быстрицкая появлялась на экране в эпизодической роли в сериале "Возвращение Мухтара" (2006).

Напомним, ранее умерла юная британская актриса Майя-Лесия Нейлор. Девушке было всего 16 лет. Также стало известно, что внезапно скончалась известная российская актриса, вдова Евгения Евстигнеева – Ирина Цывина. Она умерла в возрасте 55 лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram