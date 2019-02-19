Памяти Карла Лагерфельда: в каких фильмах снялся легендарный модельер

В некоторых фильмах Лагерфельд сыграл в качестве камео

Карл Лагерфельд в кино Фото: AFP

Легендарный модельер Карл Лагерфельд умер 19 февраля 2019 года. Он прославился своими революционными решениями в мире моды, яркими и сочными высказываниями и позицией. Лагерфельд также снялся в некоторых интересных фильмах и сам стал главным героем документальных фильмов. Некоторые из них Сегодня.Lifestyle вспоминает в своей подборке.

"Секреты Лагерфельда", 2007

Что скрывается за большими солнечными очками Карла Лагерфельда? Ответ на этот вопрос дизайнер не давал многие годы. Наконец, с помощью Рудольфа Маркони, чья камера засняла более 150 часов приватной жизни дизайнера, мы узнаем, каков он на самом деле, этот творец моды с седым пони-хвостиком. Французский документальный фильм "Секреты Лагерфельда" стал настоящей сенсацией с первых же дней премьеры в 2007 году. Эта картина будет интересна не только ценителям моды, но и всем, кто жаждет узнать, как благодаря любви к своему делу, стараниям и волевым усилиям стать мировой легендой.

"Бал", 2016

Каждый первый понедельник мая нью-йоркский Музей Метрополитен устраивает одно из самых ожидаемых мероприятий в мире моды — Бал Института костюма, более известный как Met Gala. Все приглашенные готовят костюмы на определенную тему. Фильм "Бал" показывает важнейшее событие мировой фэшн-культуры глазами его распорядителей — главного редактора Vogue Анны Винтур и куратора Института костюма Эндрю Болтона. Это уникальная возможность рассмотреть в деталях костюм Рианны, познакомиться с патриархом мира моды Жаном Полем Готье и взглянуть на моду с новой стороны — как на современное искусство.

"Сентябрьский номер", 2009

В 2007 году сентябрьский номер журнала Vogue стал самым толстым в истории издания. В этом фильме главный редактор журнала Анна Винтур и её команда расскажут, как создавался этот выпуск и какие проблемы им приходится решать, чтобы оставаться флагманом в мире Высокой моды.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вспоминал знаковые события в жизни Карла Лагерфельда, которые навсегда повлияли на мир моды.

Стоит отметить, что музы Карла Лагерфельда, а также коллеги по цеху не смогли обойти стороной данное событие и отреагировали на смерть модельера.

Также уже стало известно, что на посту легендарного кутюрье Карла Лагерфельда сменит его правая рука – Виржини Виар.

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