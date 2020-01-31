Памяти Юлии Началовой: в день рождения певицы вышла ее последняя песня

Юлия записала дуэт с Дмитрием Маликовым

Юлия Началова Фото: instagram.com/julianachalova

Сегодня, 31 января, в день рождения российской певицы Юлии Началовой, которая умерла в марте 2019 года, вышла одна из ее последних песен. Это дуэт с певцом Дмитрием Маликовым "Не отпускай меня".

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Автором этой композиции стала Гоар Ахназарян, которая жила по соседству с Юлей. С первых кадров ролика понятно, что он посвящен Юлии Началовой.

Однако далее появляются фото и фрагменты с разных концертов артистов, которые умерли.

Так, можно увидеть фото Евгения Осина, Жанны Фриске, Мурата Насирова, рэпера Дэцла, Виктора Цоя, Игоря Талькова и других.

Премьера песни состоится в рамках юбилейного концерта Маликова, посвященного его 50-летию.

Напомним, что многие звезды умерли в 2019 году. Мы вспоминали артистов в своей подборке.

Отметим, что Юлия Началова начала петь на сцене с пятилетнего возраста. В 1992 году артистка была приглашена вести музыкальную детскую передачу "Там-там новости". В 1997 году вышел сингл "Герой не моего романа", который стал хитом. В 2003 году Юлия участвовала в реалити-шоу "Последний герой".

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