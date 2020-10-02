Пандемия, Трамп и жестокость полиции в безумном спецэпизоде "Южного парка". Рассказываем, о чем выпуск

Создатели сериала подготовили длинный часовой эпизод

Популярный мультсериал "Южный парк" посвятил специальный эпизод пандемии коронавируса, который с 30 сентября уже можно посмотреть на Comedy Central.

"Южный парк" всегда затрагивает все самые актуальные и резонансные события, но этот эпизод охватил намного больше тем – на фоне сюжетной линии о коронавирусе, раскрываются и другие важные проблемы: от Трампа и полицейской жестокости в школе до всех "радостей" жизни на карантине.

О чем спецэпизод сериала "Южный парк"

Как сообщается в веб-журнале Den of Geek, часовой эпизод начинается с того, что отец одного из главных героев Рэнди Марш созывает городское собрание и объявляет, что его компания по выращиванию марихуаны Tegridy Farms имеет спецпредложение для страдающего от пандемии общества. По мере того как его бизнес процветает, Рэнди вспоминается и его поездка в Китай в прошлом сезоне. Это портит его настроение, поскольку он хорошо помнит веселье с Микки Маусом из Disney в той поездке. Оказывается, что именно Рэнди Марш может быть виновником появления пандемии. Ученые проследили происхождение COVID до отношений между человеком и животным, чтобы создать вакцину.

Тем временем город охватывает паника, а горожане спорят о том, нужны ли вообще маски и как правильно их носить.

Дети снова возвращаются в школу, но из-за того, что учителя отказались преподавать из-за опасности вируса, вместо них отправляют уволенных полицейских. Те начинают проявлять жестокость к ученикам, устанавливают жестокие правила и в итоге после драки Стэна и Картмана убивают темнокожего ученика Токена Блэка. Эта необычная отсылка к реальным событиям в итоге служит доказательством, что плохо обученная и чрезмерно вооруженная полиция только усугубляют проблемные ситуации.

Спецэпизод "Южного парка", Comedy Central Фото: cc.com

Дональд Трамп освещается как главный виновник кризиса в США и распространения пандемии. Эпизоды с Трампом одни из самых ярких моментов нового выпуска. В выпуске Трамп призывает всех к предстоящим выборам и ничего не делает, чтобы остановить пандемию.

В спецэпизоде не обходится без высмеивания мер безопасности и социального дистанцирования и прочих особенностей хорошо знакомой всем жизни на карантине.

В итоге часовой эпизод "Южного парка" сочетает в себе все самые громкие события и проблемы 2020 года, но не останавливается слишком долго на каждом из них.

Как проходила работа над спецэпизодом "Южного парка" можно посмотреть в ролике:

Ранее мы сообщали, что вышли первый тизер и постер к фильму "Борат 2". В нем Саша Барон Коэн убивает коронавирус сковородкой и носит маску вместо манкини.

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