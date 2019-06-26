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"Паранормальное явление" получит еще один фильм

Студия Paramount снова объединяется с продюсером Джейсоном Блумом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
"Паранормальное явление"
"Паранормальное явление"
Фото: YouTube

Легендарный хоррор "Паранормальное явление", создатели которого ранее устраивали розыгрыш, выйдет на экраны. Студия Paramount объединяется с продюсером Джейсоном Блумом, чтобы вернуть на большие экраны кассовую хоррор-франшизу, пишет Empire.

Глава Paramount Джим Джанопулос объявил, что новый фильм "Паранормальное явление" уже находится в разработке, однако отказался делиться какими-либо подробностями. Так что на данный момент это вся информация.

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Отметим, что оригинальный фильм вышел в 2007 году, снятый режиссером Ореном Пели. Блум и другие продюсеры (включая Стивена Спилберга) выпустили в последующие годы серию из шести фильмов, плюс японский спин-офф.

Напомним, а вот киностудия Disney наконец-то нашел режиссера и для полнометражной картины "Чип и Дейл спешат на помощь", в которой будут задействованы живые актеры. Над проектом трудится Акива Шаффер, получивший известность как участник комедийного трио Lonely Island, а также автор отдельных выпусков шоу "Субботним вечером в прямом эфире" и полнометражного фильма "Поп-звезда: не переставай, не останавливайся".

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Источник: Сегодня
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