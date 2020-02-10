"Паразиты" стали лучшим фильмом на Оскаре-2020

За награду в номинации "Лучший фильм" боролись девять фильмов

Оскар 2020 Фото: Сегодня

На 92-й церемонии вручения премии "Оскар-2020" статуэтку в номинации "Лучший фильм" получила картина "Паразиты". Отметим, что за победу в этой номинации также боролись такие фильмы, как "Форд против Феррари", "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Брачная история", "1917", "Однажды... в Голливуде".

Смотрите также в видео все, что нужно знать о премии "Оскар-2020":

Это не первая награда на церемонии награждения. Стоит отметить, что это первый в истории "Лучший фильм" не на английском языке. Фильм рассказывает историю бедного семейства Ким, которое постепенно входит в доверие к богачам Паркам и обживается в их доме. Безобидное самозванство приводит к смертельным последствиям. В фильме снялись Сон Кан Хо, Ли Сон Гюн , Чо Ёджон, Чхве У Сик.

Напомним, ранее "Сегодня" уже писали о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар-2020".

Также мы писали о том, как проходила подготовка 92-й церемонии награждения премии "Оскар-2020".

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывает телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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