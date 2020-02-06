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"Партнер должен совпасть с тобой по 15 параметрам": интервью с французским актером Венсаном Касселем

Венсан Кассель дал эксклюзивное интервью сайту "Сегодня"

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:55
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Фото: Région Ile-de-France

6 февраля в украинский прокат выходит французский фильм "Особенные" с Венсаном Касселем в главной роли. Картина основана на реальных событиях и рассказывает о двух мужчинах, которые основали организацию для помощи людям с особенностями развития – и всем, кто попал в беду. Базой для сюжета послужила дружба Эрика Толедано со Стефаном Бенамю (в фильме его играет Венсан Кассель), основателем ассоциации Le Silence des Justes, работающей с детьми и подростками с расстройствами аутического спектра (РАС). Мировая премьера киноленты режиссеров Эрика Толедано и Оливье Накаша состоялась на 72-м Каннском кинофестивале.

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В день украинской премьеры фильма Венсан Кассель дал эксклюзивное интервью сайту "Сегодня", в котором раскрыл интересные подробности о съемках картины.

Какой принципиальный вопрос ставит перед зрителем фильм "Особенные"?

Можно ли думать не так, как все? В современном обществе любой, кому есть что предложить, мыслит не так, как все. Стефан Бенамю (в фильме "Особенные" – Бруно, персонаж Касселя – Ред.) мобилизует все свои силы, чтобы найти решение в давно устаревшей системе. Он игнорирует отдельные законы, пытается заразить своей страстью законодателей, которые могут как-то разрешить ситуацию. Этот фильм о преданном служении и о людях, которым не безразлична судьба других.

Фильм "Особенные" раскрывает историю людей с особенностями развития
Фильм "Особенные" раскрывает историю людей с особенностями развития
Фото: Région Ile-de-France

Расскажите о вашей первой встрече с Эриком Толедано и Оливье Накаш (режиссеры фильма "Особенные").

Предлагая мне сняться в этом фильме, они сразу объяснили, как он для них важен. Ребята давно хотели снять эту картину, но не чувствовали себя готовыми. Помню, на момент нашей первой встречи Толедано и Накаш еще ни строчки не написали. Я попросил только об одном – не давать мне на прочтение 12 тысяч черновиков сценария.

Вы до этого хотели с ними работать?

Да. Мне было очень любопытно, и я знал, как они работают. Парни верят в свой сценарий, но постоянно продолжают искать что-то новое. Для меня важнее всего то, как режиссеры смотрят на актера. Толедано и Накаш открыли во мне что-то такое, о чем я даже не подозревал. То, что долго не мог "вывести на поверхность".

Кассель в киноленте перевоплотился в Стефана Бенамю
Кассель в киноленте перевоплотился в Стефана Бенамю
Фото: Région Ile-de-France

Помните свой первый визит в ассоциацию Silence des Justes?

Был слегка ошарашен и очень удивился, когда заметил, что плачу. Спросил себя: "Как я буду работать с этими детьми и подростками, с этими взрослыми?", "Как я смогу отключиться от порой очень тяжелых случаев аутизма?". Наблюдая за Стефаном и другими сотрудниками, я понял, что они полностью посвятили себя улучшению жизни своих "резидентов". К слову, люди с РАС (расстройство аутистического спектра – Ред.) страдают неспособностью к общению, но если их стимулировать, вполне реально обогатить их чувственный опыт.

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Как вы побороли упомянутые вами страхи?

Мне пришлось взглянуть им в лицо. Провести какое-то время с ними наедине. Во-первых, я перестал быть таким плаксой. Повторял себе раз за разом, что не должен бояться выйти на линию огня и получить пару-тройку пощечин.

Что вы думаете о прототипе вашего персонажа – Стефане?

Общался с ним наедине несколько раз. Я наблюдал за его мимикой и жестами, за тем, как он держится, что представляет собой как человек. Это может показаться странным, но я часто рассматриваю персонажей, которых играю, в свете текстуры. Манера Стефана подавать себя о многом мне говорит. Он приезжал на съемочную площадку всего дважды – и то, его силком приходилось туда затаскивать. Ведь работа для него гораздо важнее.

Венсан Кассель во время съемок
Венсан Кассель во время съемок
Фото: Région Ile-de-France

Что именно вы у него позаимствовали?

Его эспаньолку, беспокойство, взгляд – он старается пореже смотреть людям в глаза, чтобы не смущать их. Я начинал с одиночества человека, компенсирующего отсутствие жены и детей тем, что отдает всю свою любовь людям с РАС, с которыми работает. Но мы добавили персонажу и не свойственные Стефану черты. Например, в фильме он пользовался сайтом знакомств.

Свидания вашего персонажа часто заканчиваются комическими сценами

Я всегда старался внести нечто комичное в самые мрачные из своих ролей – от фильма "Ненависть" до "Необратимости". Здесь я играю человека, который так поглощен работой, что я порой опасался стать наименее интересным персонажем фильма. К счастью, на этих свиданиях Бруно постоянно попадает впросак. Парой можно стать, только если оба этого хотят. Я уважаю сайты знакомств, но влюбиться не всегда легко. Партнер должен совпасть с тобой по 15 параметрам. А чтобы надеяться на такое количество совпадений, нужно по-настоящему искренне верить в Бога.

Ваш персонаж рисует портрет целого поколения людей, вовлеченных в эту работу

Они нашли смысл своей жизни. Эрик и Оливье не просто обнажают проблемы бедных кварталов – они рассказывают о компании супергероев 1919-20 лет, занимающихся делом, на которое три четверти из нас не способны.

Напомним, ранее мы записали интервью с известной украинской актрисой Ирмой Витовской.

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Источник: Сегодня
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