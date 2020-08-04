Павел Вишняков, песни Alyosha и боевые сцены: почему стоит посмотреть сериал "Певица"

Мелодрама, которая вас удивит

Несколько лет назад на телеканале "Украина" состоялась премьера многосерийной остросюжетной мелодрамы "Певица". Сериал состоит из 3-х частей, в каждой из которых зрители узнают о разных периодах жизни главной героини – Натальи Кречет.

Это увлекательная мелодрама о взаимоотношениях, о том, как мечта помогает человеку преодолевать препятствия и достигать целей. Если вы в поиске отличного сериала для августовских вечеров, все серии мелодрамы "Певица" можно посмотреть онлайн на Сегодня.TV. Рассказываем, чем вам понравится эта история.

Кадр из сериала "Певица" Фото: kanalukraina.tv

Сюжет сериала "Певица"

Главная героиня сериала Наталья Кречет – жительница провинциального городка. Её голос очаровывает и завораживает с первых нот звучания. Девушка с детства мечтает об успешной карьере оперной певицы, благополучной жизни, чего в провинции ей вряд ли удастся достичь.

Однажды Наталья встречается со знаменитым продюсером, который приглашает ее в столицу на работу. Казалось бы, судьба улыбнулась героине. Она оставляет отца и уезжает завоевывать столицу. Наталья, окрыленная счастьем от такого предложения, даже не может предположить, через что ей придется пройти.

Героиню ждет встреча с давно потерянной матерью, ей предстоит лишиться практически всего, чтобы в сражении за свою жизнь, своих родных и желанную мечту выйти победительницей. Опасности, интриги и даже любовный треугольник будут подстерегать ее, но Наталья будет уверенно идти к своей мечте, проявляя свои сильные качества. Героиня восхитит вас уже с первых серий.

Павел Вишняков в сериале "Певица" Фото: kanalukraina.tv

Звездный состав сериала "Певица"

В главной женской роли снималась Александра Эпштейн. Зрители знакомы с актрисой по ее главной роли в телесериале "Филин", который вышел в этом году.

Для Александры роль Натальи Кречет – это первая большая роль. На пробы для главной роли она попала случайно: актриса была утверждена на роль в другом сериале, когда получила предложение попробовать себя еще в одной весьма интересной роли. Александра не стала отказываться, так как не была уверена в успехе и отправилась на кастинг лишь из любопытства.

В главной мужской роли зрители увидят знаменитого Павла Вишнякова – любимца зрителей, который сыграл в таких сериалах: "Стань моей тенью", "Сашино дело", "Консультант", "Наседка" и многих других.

В многосерийном фильме снимались также актеры: Антон Мухарский, Олеся Гаевая, Ли Берлинская, Александр Давыдов, Виталий Салий, Дарья Легейда, Андрей Романий, Ирина Дорошенко, Светлана Зеленковская, Костантин Данилюк, Андрей Мостренко, Николай Боклан, Елена Стефанская, Дмитрий Усов и другие.

Автор сценария сериала – Татьяна Гнедаш. Главный режиссер – Дмитрий Гольдман, исполнительный продюсер – Саша Ткаченко.

Марк Дробот в сериале "Певица" Фото: kanalukraina.tv

Главной героине предстоят уличные драки

Сюжет картины предполагает, что Наталье придется участвовать в уличных драках. Она будет защищать не только себя от преступников, но и даже от обычных прохожих. Чтобы драки получились правдоподобными, Александре пришлось брать уроки боевого искусства у профессионального каскадера.

Александра Эпштейн спела в сериале "Певица"

В сериале прозвучит много песен, которые исполнит по сюжету Наталья Кречет. На самом деле Александра преподнесла съемочной группе сюрприз – она сама прекрасно умеет петь. Многие песни в сериале актриса исполнила самостоятельно, ведь ее мама – преподавательница вокала. Полученные ранее знания Александра усовершенствовала с преподавателем Марьяной Головко, которая исполнила "Арию" Моцарта в сериале.

Автором музыки, которая звучит в сериале в исполнении одного из лучших оркестров "Виртуозы Киева", стал сербский музыкант Милош Елич.

Сериал "Певица" Фото: kanalukraina.tv

В сериале прозвучат композиции певицы Alyosha

По сюжету сериала главная героиня до того, как стать оперной певицей, исполняла поп-музыку. Продюсеры решили, что репертуар украинской певицы, финалистки конкурса "Евровидение"-2010 Alyosha органично войдет в сюжет. Зрители услышат такие хиты, как "БЕЗоружная" и "Ты мое все" – просмотры которых на YouTube исчисляются миллионами.

Alyosha призналась, что с большим удовольствием согласилась на свое участие в сериале, так как она сама мечтает в будущем попробовать себя в роли актрисы и готова учиться ради своей мечты.

"Зрители сериала "Певица" — люди, у которых есть желания, мечты, амбиции. Наблюдая за событиями в картине, можно сказать одно: только трудом и упорством можно достичь в жизни успеха. И главная героиня сериала — яркий тому пример. Мне было очень интересно поработать в команде "Певицы". Я люблю открывать для себя интересные проекты и новый опыт", – рассказала певица.

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