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Пенелопе Крус – 46! Лучшие фильмы с испанской актрисой, которые сделают ваш вечер уютным

Пенелопа Крус – единственная испанская актриса, получившая премию "Оскар"

Дарина Алексеева
Сегодня, 12:03

Сегодня, 28 апреля, известная актриса и модель Пенелопа Крус празднует 46-летие. Актёрскую карьеру Пенелопа начала в 17 лет на телевидении, а уже в 1992 году дебютировала в большом кино в фильме "Ветчина, ветчина", где её партнёром по площадке был Хавьер Бардем.

В новой подборке Сегодня.Lifestyle – лучшие киноленты с Пенелопой Крус, которые украсят ваш вечер. Не пропустите также 5 детских фильмов, которые вы можете посмотреть всей семьёй.

Эскобар

Кадр из фильма "Эскобар"
Кадр из фильма "Эскобар"
Фото: Imdb.com

Биографическая драма 2017 года повествует о жизни колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, чье имя прославилось на весь мир. Фильм расскажет правдивую историю о том, какой была жизнь одного из самых богатых людей мира. Сценарий написан на основе мемуаров журналистки Вирхинии Вальехо "Люблю Пабло, ненавижу Эскобара", которая находилась в романтических отношениях с наркобароном.

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Лабиринты прошлого

Кадр из фильма "Лабиринты прошлого"
Кадр из фильма "Лабиринты прошлого"
Фото: Imdb.com

В центре сюжета – испанка Лаура, которая вместе со своей семьёй покидает Буэнос-Айрес и возвращается в родной город, чтобы попасть на свадьбу младшей сестры. Однако в ночь перед свадьбой сестру Лауры похищают, а сама героиня начинает получать сообщения от похитителей с требованиями выкупа. Криминальные события, которые переворачивают жизнь Лауры, неожиданным образом начинают вскрывать тайны прошлого.

Манолете

Кадр из фильма "Манолете"
Кадр из фильма "Манолете"
Фото: Imdb.com

Биографическая мелодрама рассказывает о жизни тореадора Мануэля Родригеса, который на пике своей славы начинает роман с актрисой Лупе Сино. Бурный роман превращается в настоящий скандал, когда обнаруживается, что ранее Лупе состояла в браке с членом коммунистической партии Испании.

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Возвращение

Кадр из фильма "Возвращение"
Кадр из фильма "Возвращение"
Фото: Imdb.com

Фильм режиссера Педро Альмодовара повествует о молодой красивой женщине по имени Раймунда, которая работает на двух работах, чтобы прокормить семью, в то время как её муж остается безработным. Со своими дочерью и сестрой Раймунда приезжает в родную деревню проведать тетю, которая страдает провалами в памяти. Эта поездка вскрывает множество семейных тайн, побуждая Раймунду выяснить страшную правду. За роль в фильме Пенелопа Крус получила награду "Лучшая актриса" на Каннском кинофестивале.

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Несколько дней назад отпраздновала свой день рождения одна из самых эксцентричных актрис – Эмбер Херд. Мы поделились подборкой лучших фильмов с ней.

Смотрите также видео о звёздном пути именинницы:

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