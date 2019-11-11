People's Choice Awards: "Мстители: Финал" стали самым лучшим фильмом года

Последние "Мстители" завоевали три награды в разных категориях

"Мстители: Финал" Фото: YouTube

В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премией People's Choice Awards. Это премия, победителей которой определяются зрительским голосованием. Фильм "Мстители: Финал" и сериал "Очень странные дела" получили в этом году по три награды, сообщает Е!.

Также посмотрите подробности награждения премии Hollywood Film Awards:

Последние "Мстители" были названы лучшим фильмом года. Картина также получила награду как "лучший экшн-фильм", а Роберт Дауни-младший был назван лучшим актером.

"Очень странные дела" стали лучшим сериалом, шоу также было отмечено как лучший драматический сериал. Милли Бобби Браун получила награду как лучшая сериальная актриса.

Полный список победителей премии People's Choice Awards 2019:

Фильм года — "Мстители: Финал";

Комедия года — "Загадочное убийство";

Экшен-фильм года — "Мстители: Финал";

Драма года — "После";

Семейный фильм года — "Аладдин";

Актер года — Роберт Дауни-мл., "Мстители: Финал";

Актриса года — Зендея, "Человек-паук: Вдали от дома";

Звезда драмы — Коул Спроус, "В метре друг от друга";

Звезда комедии — Ной Сентинео, "Идеальное свидание";

Звезда экшен-фильма — Том Холланд, "Человек-паук: Вдали от дома";

Звезда анимационного фильма — Бейонсе, "Король Лев";

Сериал года — "Очень странные дела";

Драматический сериал года — "Очень странные дела";

Комедийный сериал года — "Теория большого взрыва";

Фантастический сериал года — "Сумеречные охотники";

Сериал для непрерывного просмотра года — "Чужестранка";

Сериальный актер года — Коул Спроус, "Ривердэйл";

Сериальная актриса года — Милли Бобби Браун, "Очень странные дела";

Звезда драматического сериала — Зендея, "Эйфория";

Звезда комедийного сериала — Кристен Белл, "В лучшем мире".

Напомним, что лучшим фильмом в 2018 году признали "Мстителей: Войну бесконечности".

С понедельника по четверг в 18:00 на телеканале НЛО TV выходит комедийный сериал о важном – "Громада".

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