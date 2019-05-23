Перформанс, дискуссия и разговор о счастье: интересные события второго дня "Книжного Арсенала"

Посетителей главного книжного события Украины ждут выставки, музыка, перформансы и книги

В Киеве начался Книжный Арсенал Фото: facebook.com/BookArsenal

В Киеве начался "Книжный Арсенал". До 26 мая 2019 года в Художественном арсенале посетителей и пылких книголюбов ждут не только новинки от издательств, но и различные мероприятия.

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Мы подобрали для вас несколько событий второго дня "Книжного Арсенала", которые стоит посетить и увидеть собственными глазами.

До обеда посетители могут приобрести книги и посетить автограф-сессии, а после обеда их ждет насыщенная программа второго дня "Книжного Арсенала".

О еде и литературе, которые объединяют людей, будут говорить во время спецпрограммы Елены Брайченко, посвященной культуре кулинарии соседних народов. Разговор о гастрономических отношениях состоится 23 мая.

Куда сходить на "Книжном Арсенале" Фото: facebook.com/BookArsenal

В 16:00 – дискуссия "Другая Украина: какими мы себя видим?" при участии писателя Артема Чапая, журналисток Екатерины Сергацковой и Олеси Яремчук.

Между тем на уличной сцене продлится музыкально-поэтический перформанс дуэта "Переполох" и музыкальный перфоманс "роздІловІ / Поэзия / Музыка /" с участием Сергея Жадана.

В 15:00 в кинозале можно увидеть документальный проект "Громадского" о том, как молодежь идет на выборы и приобщается к социально-политическим процессам под названием "Бебиситеры президента". Каждый участник получил своего "подопечного" – кандидата в президенты, который и стал главным объектом наблюдений на ближайшие несколько месяцев. Таким образом, герои стали своеобразными "няньками".

В 17:00 генеральный директор Института исследования счастья в Копенгагене и один из ведущих мировых экспертов в сфере счастье Мик Викинг расскажет секреты счастья. Результатами исследований он поделился в своих книгах "Маленькая книга хюгге. Как жить хорошо по-датски" и "Маленькая книга люке. Секреты счастливых людей мира", ставшие известными бестселлерами.

В 18:00 Totem Young Ensemble и художественный руководитель Totem Dance Кристина Шишкарева представят перформанс "ТРЦ" по случаю публикации одноименной книги Александра Михеда. После перформанса состоится разговор "Поэзия как нон-фикшн".

В 20:00 начнется программа Люби Морозовой "Мнимые танцы" – музыкально-театральный перформанс по мотивам произведения Дэвида Лэнга "The little match girl passion" / "Страсти за девочкой со спичками" в исполнении вокального ансамбля современной музыки Alter Ratio и при участии режиссера-постановщика Дмитрия Костюминського.

Завершится второй день "Книжного Арсенала" вечером музыки у бара. В четверг можно будет услышать саксофон, синтезатор, эффекты, импровизацию от Ghost Cities.

Напомним, что ранее мы писали о книгах для летнего отпуска от известного телеведущего.

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