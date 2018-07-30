Персонаж Кэрри Фишер снова появится в новых "Звездных войнах"

Режиссер фильма Джей Джей Абрамс сам это пообещал поклонникам

Кадр из фильма "Звездные войны"

Известный персонаж американской актрисы Кэрри Фишер, которая умерла в декабре 2016 года, принцесса Лея Органа – появится в новом эпизоде "Звездных войн". Об этом заявил сам режиссер фильма Джей Джей Абрамс, сообщается на официальном сайте киносаги.

"Мы отчаянно любили Кэрри. По-настоящему удовлетворительное завершение саги о Скайуокере без ее участия даже не приходило нам в голову. Мы никогда не собирались искать другую актрису на эту роль или использовать компьютерную графику. С благословения ее дочери мы нашли способ почтить наследие Кэрри и ее персонажа, использовав отснятый и неиспользованный материал со съемок эпизода Пробуждение силы", – сказал режиссер.

Отметим, что "Звездные войны. Эпизод IX" появится на экранах в декабре 2019 года.

Напомним, поклонники фантастической саги недавно предложили заменить Кэрри Фишер актрисой Мэрил Стрип. Соответствующая петиция появилась в сети и на момент написания данной заметки количество подписей почти достигло 8,6 тысяч из девяти необходимых.