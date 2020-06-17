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Первое фото Брендана Глисона в роли Дональда Трампа в мини сериале по бестселлеру экс-директора ФБР

Сегодня, 15:52

Премьера состоится в конце ноября этого года

Телеканал Showtime выпустил первые кадры с Бренданом Глисоном в роли президента Дональда Трампа в новом сериале The Comey Rule ("Правило Коми").

Четырехчасовой сериал будет состоять из двух эпизодов и основан на бест-селлере "Повышенная лояльность", автором которой является бывший директор ФБР Джеймс Коми.

65-летний звезда фильмов "Залечь на дно в Брюгге", "Троя", "Храброе сердце","Гарри Поттер и Кубок огня" Брендан Глисон перевоплотился на экране в президента США Дональда Трампа. Двукратный обладатель премии "Эмми" Джефф Дэниелс ("Марсианин", "Петля времени") играет роль бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Showtime представляет сериал как захватывающий, закулисный рассказ о бурных исторических событиях во время президентских выборов 2016 года, которые посеяли раздор в нации.

Брендан Глисон в роли Дональда Трампа в сериале The Comey Rule ("Правило Коми")
Брендан Глисон в роли Дональда Трампа в сериале The Comey Rule ("Правило Коми")
Фото: Imdb.com

В то же время сериал "Правило Коми" не является биографическим фильмом об одном человеке, а рассказывает историю двух влиятельных фигур в истории США – Дональда Трампа и Джеймса Коми. Их совершенно противоположные друг другу личности и приводят к столкновению.

Режиссер и автор сценария сериала "Правило Коми" – мастер своего жанра. Билл Рэй написал сценарий к биографической драме "Дело Ричарда Джуэлла" 2020 года, которая повествует об обычном охраннике, героически спасшем сотни жизней во время Олимпиады. Также Билл Рэй написал "Капитана Филлипса", в котором сыграл Том Хэнкс, "Терминатор: Темные судьбы", "Голодные игры" и "Оверлод".

Сериал "Правило Коми" (The Comey Rule) 2020
Сериал "Правило Коми" (The Comey Rule) 2020
Фото: Imdb.com

Сериал основан не только на мемуарах экс-директора ФБР, но и на ряде дополнительных интервью с ключевыми лицами. Режиссер Билл Рэй много раз встречался с Джеймсом Коми, чтобы подготовить сюжет сериала.

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Вместе с Бренданом Глисоном и Джеффом Дэниелсом в сериале снялись Холли Хантер, Майкл Келли, Уна Чаплин, Дженнифер Эль и другие.

Премьера сериала "Правило Коми" запланирована на конец ноября 2020 года.

Напомним, что в мае 2020 года Стив Карелл и Джон Малкович появились в новом сериале Netflix "Космические войска", в котором высмеивается инициатива Дональда Трампа сформировать космические силы как шестой вида вооруженных сил США.

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