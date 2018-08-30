Первые люди на Марсе: появился яркий трейлер нового сериала от Hulu "Первые"
В главной роли – Шон Пенн
Сервис Hulu умеет удивлять новыми проектами. Например, появился трейлер научно-фантастического сериала "Первые" от создателя "Карточного Домика" Бо Уиллимона с Шоном Пенном в главной роли.
Действие сериала разворачивается в недалеком будущем. В центре сюжета – первая космическая миссия на Марс. Астронавт Том Хаггерти, которого играет актер Шон Пенн, назначен руководителем этой миссии. В отличие от космических экспедиций на МКС или даже на Луну, которые могут длиться всего несколько недель, люди, которые согласились отправиться на Марс, обрекают себя и свои семьи на годы отсутствия. К тому же такая длительная миссия — это всегда риск. Но если все удастся, то команда космонавтов под руководством Хаггерти, станут первыми людьми, исследовавшими Марс.
Отметим, что кроме Шона Пенна в сериале также снялись Наташа Макэлхон, Рей Лукас, Лиза Гэй Хэмилтон и Джеймс Рэнсон. Для Шона Пенна это первый телевизионный проект за 17 лет. Последний раз он появился в двух эпизодах сериала "Друзья" в 2001 году.
Премьера "Первых" состоится на канале Hulu 14 сентября 2018 года.
Напомним, в недавнем интервью Марку Марону для его подкаста WTF Podcast Шон Пенн рассказал, какие на самом деле отношения связывает его с экс-супругой – актрисой Робин Райт.