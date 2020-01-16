Первые реакции. Почему сериал "Новый Папа" вызвал скандал в Венеции

Сериал Паоло Соррентино является продолжением проекта "Молодой Папа"

"Новый Папа" Фото: YouTube

Наконец-то в сети появились первые серии скандального сериала "Новый Папа" режиссера Паоло Соррентино. Проект является продолжением нашумевшего сериала "Молодой Папа" с Джудом Лоу в главной роли. Критики уже успели высказать свои "фэ" и "ах". Дошла очередь и до венецианского патриархата, который официально высказал возмущение сериалом Паоло Соррентино. Об этом сообщает новостной итальянский телеканал Rai News 24.

Узнайте также подробности женитьбы Джуда Лоу:

Заставка телешоу, на которой монахини в неглиже танцуют под неоновым крестом, вызвала особое недовольство. Патриархат Венеции назвал подобное "использование религиозных символов оскорбительным", а сам сериал наименовал "провокационной фантазией" режиссера. А Ватикан до сих пор никакой негативной критики в адрес шоу не высказал.

Отметим, что в продолжении сериала "Молодой Папа" сыграл Джуд Лоу в роли Понтифика, а к нему присоединился Джон Малкович. Основные съемки "Нового Папы" проходили как раз в Венеции, а не в Ватикане. В частности, в монастыре Сан-Джорджо, где и была снята упомянутая заставка.

"Новый Папа" стартовал на кабельном канале HBO 10 января.

Напомним, ранее канал HBO опубликовал снимок, на котором изображен Джуд Лоу и Джон Малкович, которые исполнят главные роли в проекте "Новый Папа".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.