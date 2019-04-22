Первый секс Арьи, спасение Джейме и пьянки: о чем 2 серия 8 сезона "Игры престолов"

Даже песня в эпизоде является спойлером сериала

"Игра престолов" 2 эпизод 8 сезон Фото: YouTube

21 апреля вышел 2 эпизод 8 сезона "Игры престолов", трейлер которого появился в сети ранее. Поклонники фэнтезийной саги с надеждой ждали, что Дейенерис не казнит Джейме и он останется в Винтерфелле помогать им. Предлагаем обзор 2 эпизода – сюжет и возможные спойлеры.

Сюжет 2 серии 8 сезона "Игры престолов"

Действительно Джейме Ланнистера хотели казнить, но не сделали этого благодаря поручившейся за него Бриенне Тарт. Мудрый Бран , которого Джейме в первом сезоне столкнул с башни, сумел его тоже простить.

Далее зрители наблюдают долгие прощания и подготовку к смертельной битве. К битве по-своему готовится и Арья Старк. У нее наконец-то произошел первый секс с Джендри Баратеоном. Да-да, Арье ей уже 18 лет.

Также показаны кадры, как Джейсе и Тирион Ланнистеры, Биенна Тарт, Тормунд, Давос и Подрик собираются в большом зале, много пьют и рассказывают истории. Они наслаждаются одной ночью тишины перед огромной бурей страшной битвы с Белыми ходоками. Кстати, тут Подрик спел песню под названием "Песня Дженни". Эта песня рассказывает о персонаже Дженни из Старых Камней.

Согласно историям из Вестероса, Дженни из Старых Камней была крестьянкой, которая вышла замуж за Таргариена из-за свадьбы принца Дункана, несмотря на возражения его отца. Из-за брака Дункан отказался от своего права на трон, что могло в итоге намекать на будущее Джона Сноу. В титрах играет песня Jenny of Oldstones от Florence + the Machine.

В это время Король Ночи пришел к Винтерфеллу, военный совет принял решение заманивать его на живца. И на эту роль якобы идеально подходит Брандон, за которым, собственно, и охотятся мертвецы. Также в 2 эпизоде показаны и отношения Сансы с Дейенерис. Обе женщины не отступят от своего, обе жестокие и холодные.

Напомним, утром 22 апреля канал HBO опубликовал тизер 3 эпизода 8 сезона "Игры престолов". Ранее канал HBO решил скрасить томительное ожидание 2 серии и представил 14 кадров из серии.

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