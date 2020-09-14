Первый тизер фильма о протестах против войны во Вьетнаме от автора "Социальной сети"

Новый фильм Аарона Соркина покажут на Netflix

На официальном YouTube-канале Netflix появился первый тизер-трейлер предстоящей юридической драмы "Дело чикагской семерки". Автором сценария и режиссером является Аарон Соркин, известный по фильмам "Большая игра", "Социальная сеть", "Человек, который изменил всё".

"Дело чикагской семерки" – один из самых ожидаемых фильмов 2020 года, рассказывает о реальном деле подсудимых из "Чикагской семерки", которые были обвинены в заговоре и подстрекательствах к протестам против войны во Вьетнаме во время съезда Демократической партии США в Чикаго в 1968 году.

Протесты начались в августе 1968 года и носили мирный характер, однако закончились жестоким столкновением с чикагской полицией, которая применила дубинки и слезоточивый газ. В итоге активистам, которые были организаторами акции, выдвинули обвинения за пересечение границы штата с целью подстрекательства к бунту.

Интересно, что Аарон Соркин начал писать сценарий для этой исторической драмы еще в 2007 году. Тогда режиссером фильма должен был стать Стивен Спилберг. Однако забастовка Гильдии писателей Америки вынудила их приостановить работу над проектом, и уже в 2018 году режиссером был назначен Аарон Соркин.

Фильм должен был выйти на большие экраны этой осенью, но из-за пандемии компания Paramount Pictures продала права на распространение стриминг-платформе Netflix.

В фильме сыграли знаменитые актеры: Эдди Редмэйн, Саша Барон Коэн, Яхья Абдул-Матин II, Майкл Китон, Уильям Херт и другие.

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