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"Праздник достоинства и права быть собой". Все о первом в Украине АвтоПрайде-2020 в условиях карантина

Сегодня, 14:30

В этом году из-за карантина ЛГБТ-марш провели в формате АвтоПрайда

В Харькове прошел АвтоПрайд – самое масштабное правозащитное ЛГБТ+ событие в Восточной Украине. Под лозунгом "Это важно для всех!" с 4 по 13 сентября в городе проводились мероприятия, призванные повысить инклюзивность и открытость местного сообщества и городского пространства.

В Харькове прошел АвтоПрайд
В Харькове прошел АвтоПрайд
Фото: instagram.com/arrideo.photography

Несмотря на попытки радикальных группировок запугать организаторов ХарьковПрайда, все запланированные мероприятия прошли успешно. Колонну АвтоПрайда сопровождали 6 полицейских авто, а также более 300 правоохранителей работали в это время в городе для обеспечения общественного порядка.

АвтоПрайд в Харькове
АвтоПрайд в Харькове
Фото: instagram.com/arrideo.photography

Центральное событие ХарьковПрайда – мирное правозащитное собрание Марш ХарьковАвтоПрайд, состоялся в воскресенье 13 сентября. Более 20 автомобилей со 100 людьми проехали колонной по одной из центральных и самых длинных автомагистралей города – проспекту Гагарина, чтобы привлечь внимание горожанок и горожан к проблеме ограничения прав людей из разных социальных групп, в том числе и ЛГБТ+.

АвтоПрайд
АвтоПрайд
Фото: instagram.com/arrideo.photography

Как отмечает координатор Марша ХарьковАвтоПрайд Вера Черныгина, для организаторов было важно, чтобы Марш ХарьковПрайд прошел максимально безопасно.

"Вместе с тем, мы просто не имели права отказываться от проведения Марша – ведь он обеспечивает видимость ЛГБТ+ сообщества. Харьковчане видят, что мы есть – становятся более открытыми к нам и менее толерантными к насилию, направленному против нас. И сегодняшний опыт показал, что в Харькове во время проведения мирных собраний можно полагаться на полицию на все 100 процентов", – рассказала Вера Черныгина.

В Харькове прошел АвтоПрайд
В Харькове прошел АвтоПрайд
Фото: instagram.com/arrideo.photography

Как сообщил начальник Управления превентивной деятельности Управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Бирбасов: "Это была беспрецедентная акция для Харькова. Мы действовали по заранее разработанному плану вместе с Нацгвардией и Нацполицией. В целом по городу в это время работали около 300 правоохранителей. Непосредственно с колонной АвтоПрайда ехали 6 автомобилей патрульной полиции. Также здесь были задействованы еще несколько авто полицейских, которые имели другие задачи по предупреждению правонарушений, в том числе для реализации плана B, если бы его пришлось применять".

АвтоПрайд
АвтоПрайд
Фото: instagram.com/arrideo.photography

Участница АвтоПрайда Екатерина Шуталева, которая работает психологом в зоне боевых действий отметила, что поддерживает ХарьковПрайд и другие похожие события.

"Меня возмущает то, что я могу свободно ходить по городу со своим мужем, знакомить его с коллегами, гордиться им – а другие люди не могут. Я могу свободно выражать себя, имею доступ к государственным институциям – и странно и неправильно то, что мои знакомые, из-за своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности, таких возможностей не имеют. Мы должны все вместе это изменить!", – рассказала Екатерина Шуталева.

Депутаты Европарламента призвали украинское правительство и руководство полиции обеспечить защиту участников и участниц Прайдов в Украине. Свою поддержку ХарьковПрайду выразили также 10 посольств и 2 международные организации (Посольства Канады, Кипра, Дании, Финляндии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Великобритании в Украине; Представительства Европейского Союза в Украине и Организации Объединенных Наций в Украине), направив совместное письмо мэру Харькова, председателю Харьковской ОГА, а также главам патрульной полиции Харьковской области и Национальной полиции Украины в Харькове.

Отметим, что представители радикальных объединений открыто угрожали ХарьковПрайду на своих страницах в соцсетях, а также совершили 3 нападения в течение недели на комьюнити-центр для ЛГБТ+ "Прайд Хаб".

АвтоПрайд
АвтоПрайд
Фото: instagram.com/arrideo.photography

Напомним, что нынешний ХарьковПрайд отличался рядом необычных интервенций в городское пространство, которые повышали видимость ЛГБТ + и помогали сообществу отпраздновать Прайд. Первому в Украине АвтоПрайду предшествовали "радужные" катания на канатной дороге, полет над городом огромного радужного флага, украшение флагом моста на "Стрелке" – одном из самых любимых скверов харьковчан, и другие праздничные акции.

ХарьковПрайд
ХарьковПрайд
Фото: instagram.com/arrideo.photography

Также в рамках ХарьковПрайда проходили встречи, дискуссии и кинопоказы, призванные проговорить те проблемы, с которыми регулярно сталкиваются ЛГБТ+ и любые другие люди, принадлежащие к уязвимым группам. В частности, это были фильмы "Уязвимость" (Харьков, объединение "Люк") и "Второй фронт. Истории ЛГБТ-военных" (реж. Максим Наконечный).

Соорганизатор ХарьковПрайда и вице-президент ОО "ХЖО Сфера" Анна Шарыгина рассказывает, что в связи с карантином им пришлось искать альтернативу привычному формату Марша.

"Все же нам удалось стать заметнее в городе и дать людям отпраздновать Прайд, ведь это не только борьба, но и праздник собственной видимости ЛГБТ, достоинства и права быть собой, гордости. Очень круто было ехать в кабинках канатной дороги с радужными флагами, над парками, за которые мы все так или иначе боремся; проехаться колонной автомобилей по центральной магистрали города, наблюдать полет огромного радужного флага над жилыми массивами и развевающийся флаг на Стрелке. Кажется, нам удалось немного разрисовать город в радугу", – рассказала Анна Шарыгина.

В Харькове состоялся АвтоПрайд
Фото: instagram.com/arrideo.photography
В Харькове состоялся АвтоПрайд
Фото: instagram.com/arrideo.photography
В Харькове состоялся АвтоПрайд
Фото: instagram.com/arrideo.photography
В Харькове состоялся АвтоПрайд
Фото: instagram.com/arrideo.photography
В Харькове состоялся АвтоПрайд
Фото: instagram.com/arrideo.photography
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Узнайте также, как прошел первый ЛГБТ-марш в Харькове в прошлом году.

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