Первый взгляд: Бенедикт Камбербэтч в образе художника-кошатника Луиса Уэйна

В картине также будут сниматься Клэр Фой, Андреа Райсборо и Тоби Джонс

Бенедикт Камбербэтч Фото: AFP

Компания Studiocanal опубликовала первый кадр биографической картины Уилла Шарпа "Луис Уэйн" (Louis Wain). Главную роль в фильме сыграет известный британский актер Бенедикт Камбербэтч.

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В картине также будут сниматься Клэр Фой, Андреа Райсборо и Тоби Джонс. Фильм расскажет об английском художнике Луисе Уэйне, известного своими многочисленными антропоморфными изображениями котов, кошек и котят. Некоторые искусствоведы воспринимают художника как крупнейшего графика викторианской сказочной живописи.

Бенедикт Камбербэтч Фото: twitter.com/StudiocanalUK

Съемки стартовали совсем недавно, 10 августа в Лондоне, о дате выхода картины не сообщается.

На фото можно увидеть главных героев – художника Луиса Уэйна (Камбербэтч) и его жену Эмили (Клэр Фой), которые стоят под зонтом и разглядывают котенка.

Новый фильм с Бенедиктом Камбербэтчем Фото: twitter.com/StudiocanalUK

Напомним, Бенедикт Камбербэтч возвращается на экраны в роли эксцентричного Патрика Мелроуза.

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