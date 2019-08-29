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Первый взгляд: Бенедикт Камбербэтч в образе художника-кошатника Луиса Уэйна

В картине также будут сниматься Клэр Фой, Андреа Райсборо и Тоби Джонс

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:14
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Фото: AFP

Компания Studiocanal опубликовала первый кадр биографической картины Уилла Шарпа "Луис Уэйн" (Louis Wain). Главную роль в фильме сыграет известный британский актер Бенедикт Камбербэтч.

Смотрите видео о том, как Бенедикт Камбербэтч отпраздновал 43 день рождения:

В картине также будут сниматься Клэр Фой, Андреа Райсборо и Тоби Джонс. Фильм расскажет об английском художнике Луисе Уэйне, известного своими многочисленными антропоморфными изображениями котов, кошек и котят. Некоторые искусствоведы воспринимают художника как крупнейшего графика викторианской сказочной живописи.

Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Фото: twitter.com/StudiocanalUK

Съемки стартовали совсем недавно, 10 августа в Лондоне, о дате выхода картины не сообщается.

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На фото можно увидеть главных героев – художника Луиса Уэйна (Камбербэтч) и его жену Эмили (Клэр Фой), которые стоят под зонтом и разглядывают котенка.

Новый фильм с Бенедиктом Камбербэтчем
Новый фильм с Бенедиктом Камбербэтчем
Фото: twitter.com/StudiocanalUK

Напомним, Бенедикт Камбербэтч возвращается на экраны в роли эксцентричного Патрика Мелроуза.

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