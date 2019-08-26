Первый взгляд: студия Disney представила трейлер фильма "Леди и Бродяга"

Премьера киноадаптации известного мультфильма запланирована на 12 ноября

Вышел трейлер ремейка "Леди и Бродяга" Фото: YouTube

После новости о перезапуске фильмов "Один дома" и "Ночь в музее", студия Disney представила официальный трейлер фильма "Леди и Бродяга" (Lady and the Tramp). Ремейк легендарного мультфильма о кокер-спаниеле и дворняге выйдет на экраны 12 ноября 2019 года.

О том, как Disney Studios помогает львам, смотрите в сюжете:

Первый ролик предстоящего фильма "Леди и Бродяга" был опубликован на Youtube-канале Disney Studios. Картина напомнит зрителям захватывающую историю оригинального анимационного фильма 1955 года.

Отметим, что в "Леди и Бродяга" роль Бродяги исполнит пес по имени Монте. Его озвучит голливудский актер Джастин Теру. Голосом Леди станет звезда "Тор: Рагнарек" и новых "Людей в черном" актриса Тесса Томпсон. Режиссером выступил Чарли Бин.

Картина выйдет на стриминговом сервисе Disney, который начнет работать осенью 2019 года. Премьера запланирована на 12 ноября.

А недавно СМИ писали, что Гарри Стайлс отказался от роли принца Эрика в ремейке "Русалочки".

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