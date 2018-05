Песня Уитни Хьюстон стала лучшей композицией о любви всех времен

В списке 51 песни и все хорошо знакомы меломанам

Кадр из фильма "Телохранитель"

Недавно журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг лучших песен, которые вышли за последние 12 месяцев 2017 года. А на днях музыкальные эксперты американского портала INSIDER составили рейтинг лучших песен о любви в истории. В этот список вошли композиции от современных исполнителей до вечно актуальных, которые может напеть каждый из нас.

На первом месте в оказалась песня Уитни Хьюстон I Will Always Love You, которая стала саундтреком к фильму 1992 года "Телохранитель".

Вторую строчку в рейтинге занимает композиция September американской фанк-группы Earth, Wind & Fire.

Тройку лидеров замыкает хит You Make Loving Fun британо-американской рок-группы Fleetwood Mac.

Полный список лучших песен о любви выглядит так:

Уитни Хьюстон, I Will Always Love You Earth, Wind & Fire, September Fleetwood Mac, You Make Loving Fun Этта Джеймс, At Last Фрэнк Оушен, Thinkin' Bout You Адель, Make You Feel My Love The Beach Boys, God Only Knows Селин Дион, The Power of Love Explosions in the Sky, Your Hand in Mine Питер Гэбриэл и Йуссу Н'Дур, In Your Eyes Рианна и Келвин Харрис, We Found Love Элтон Джон, Your Song The Righteous Brothers, Unchained Melody Марвин Гэй и Тамми Террелл, Ain't No Mountain High Enough Бейонсе и Jay-Z, Crazy in Love

Также в рейтинг, состоящий из 51 песни, попали романтические хиты Джастина Тимберлейка, Брайана Адамса, Стиви Уандера, Майкла Джексона, The Beatles, Bee Gees, Тины Тернер, Мадонны, Элвиса Пресли, группы Queen и других музыкантов.

Напомним, британская радиостанция Smooth Radio при помощи слушателей выбрала лучшие песни всех времен. Первое место занял трек Perfect Эда Ширана.