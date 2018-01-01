Песня Уитни Хьюстон стала лучшей композицией о любви всех времен
В списке 51 песни и все хорошо знакомы меломанам
Недавно журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг лучших песен, которые вышли за последние 12 месяцев 2017 года. А на днях музыкальные эксперты американского портала INSIDER составили рейтинг лучших песен о любви в истории. В этот список вошли композиции от современных исполнителей до вечно актуальных, которые может напеть каждый из нас.
На первом месте в оказалась песня Уитни Хьюстон I Will Always Love You, которая стала саундтреком к фильму 1992 года "Телохранитель".
Вторую строчку в рейтинге занимает композиция September американской фанк-группы Earth, Wind & Fire.
Тройку лидеров замыкает хит You Make Loving Fun британо-американской рок-группы Fleetwood Mac.
Полный список лучших песен о любви выглядит так:
- Уитни Хьюстон, I Will Always Love You
- Earth, Wind & Fire, September
- Fleetwood Mac, You Make Loving Fun
- Этта Джеймс, At Last
- Фрэнк Оушен, Thinkin' Bout You
- Адель, Make You Feel My Love
- The Beach Boys, God Only Knows
- Селин Дион, The Power of Love
- Explosions in the Sky, Your Hand in Mine
- Питер Гэбриэл и Йуссу Н'Дур, In Your Eyes
- Рианна и Келвин Харрис, We Found Love
- Элтон Джон, Your Song
- The Righteous Brothers, Unchained Melody
- Марвин Гэй и Тамми Террелл, Ain't No Mountain High Enough
- Бейонсе и Jay-Z, Crazy in Love
Также в рейтинг, состоящий из 51 песни, попали романтические хиты Джастина Тимберлейка, Брайана Адамса, Стиви Уандера, Майкла Джексона, The Beatles, Bee Gees, Тины Тернер, Мадонны, Элвиса Пресли, группы Queen и других музыкантов.
Напомним, британская радиостанция Smooth Radio при помощи слушателей выбрала лучшие песни всех времен. Первое место занял трек Perfect Эда Ширана.