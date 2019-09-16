Песня украинского исполнителя прозвучала в перезагрузке сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

В последнем эпизоде прозвучала песня Sunsay украинского электронного проекта Cape Cod

"Беверли-Хиллз, 90210" Фото: Getty Images

На канале FOX состоялась премьера перезапуски культового сериала 90-х "Беверли-Хиллз, 90210", в котором к своим ролям вернулись актеры оригинального состава. Последняя серия уже вышла в эфир и стало известно, что в одном из эпизодов шестой серии прозвучала песня Sunsay украинского электронного проекта Cape Cod!

Также узнайте, как сложилась жизнь актеров телесериала "Санта Барбара":

"Тяжело словами описать то безграничное чувство чистой эйфории, когда написанная тобой песня внезапно оказывается в одном из самых главных и важных сериалов твоей юности...Будучи тинейджером 90-х, я уже в этом возрасте проявлял трендхопперские способности и экипировал себя всем мерчем 90210, который можно было закапчить в районах рынков Юность и Троещина. В ход шло все – блокноты, тетради, дневники, пеналы и вишенка на торте – священный рюкзак. Так можно было хоть и в мечтах, но стать ближе к героям сериала, которых ты мысленно причислял к своим друзьям и приятелям. Потому что именно с ними ты проводил время между школой и домашними заданиями", – прокомментировал свои впечатления певец в соцсети.

INSTAGRAM

Стоит отметить, что Sunsay композиция была написана совместно с ирландским блюзовым вокалистом Ричардом Фаррелом и стала главной темой альбома Echoes, который получил звание одного из лучших украинских релизов прошлого года. А сам проект получил премию Jagermeister Music Awards в номинации "Лучший электронный проект года".

Напомним, перезапуск культового сериала "Беверли-Хиллз, 90210" стал самым рейтинговым летним дебютом канала Fox.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.