Певица MARUV представила сексуальный клип Siren Song

Артистка на кадрах ролика предстала в пикантных образах

MARUV представила новый клип Фото: instagram.com/maruvofficial

Украинская певица MARUV, которая выступила на юбилее Иосифа Пригожина, представила клип на песню Siren Song, с которой должна была прозвучать в Тель-Авиве на конкурсе "Евровидение 2019".

Клип Siren Song получился очень провокационным. Перед камерой артистка предстала в пикантном черном боди с большим вырезом и красных туфлях на каблуках. Кроме этого, звезда примерила сексуальное кожаное платье.

По замыслу режиссера, события ролика Siren Song отбывают в гостиничном номере, где поселилась сексуальная MARUV. К ней присоединяются соблазнительные девушки, которые в ролике сыграли роль сирен. Стройные красавицы приняли участие в провокационных сценах в постели и ванной, где MARUV обнажилась в красной воде.

Напомним, украинская ведущая Леся Никитюк и украинская певица MARUV неплохо провели время. Леся и Анна повторили движения из номера MARUV, который она представила на Нацотборе на "Евровидение 2019". Ранее певица MARUV получила награду в России.

Смотрите видео о том, как украинскую группу "Марув" затравили накануне "Евровидения":

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