"Пиккардийская Терция" выпустила уникальную колядку "На Святой Вечер"
Участники группы впервые услышали эту колядку еще 20 лет назад
Украинский коллектив "Пиккардийская Терция", участники которой стали заслуженными артистами Украины, решила вдохнуть новую жизнь в колядку "На Святой Вечер". Кроме премьеры в сети, вокалисты исполнят ее перед зрителями в рамках рождественского тура по городам Украины.
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Стоит отметить, что колядку "На Святой Вечер" участники группы могли выпустить еще в начале двухтысячных, когда впервые ее услышали в Канаде. Но только через 20 лет "пиккардийцы" впервые ее заколядовали.
"Сначала я думал, что это гуцульская коляда, только потом оказалось, что ее корни – на Полесье. Поэтому у меня получилась полесская колядка с гуцульскими ритмами", – признался участник "Пиккардийской терции" Андрей Капрал.
Заслуженный артист Украины также добавил, что колядка как будто имеет магическое действие: "Эта монотонность, как в легендарном "Щедрике", тот наш особый народный мелос! А какая история! В маленьком тексте – большой смысл: в 10-ти куплетах рассказано все: от рождения до воскресения Христа. И о колядниках упомянуто и благодарных хозяевах, об украинской семье. Эта колядка – очень мощная, она "работает" на наши корни".
Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle вспомнили факты о нашем "Щедрике" и о том, как в 1919 году весь мир узнал о нем.
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