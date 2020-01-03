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"Пиккардийская Терция" выпустила уникальную колядку "На Святой Вечер"

Участники группы впервые услышали эту колядку еще 20 лет назад

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:25
"Пиккардийская Терция"
"Пиккардийская Терция"
Фото: facebook.com/pikkardijska.tercia

Украинский коллектив "Пиккардийская Терция", участники которой стали заслуженными артистами Украины, решила вдохнуть новую жизнь в колядку "На Святой Вечер". Кроме премьеры в сети, вокалисты исполнят ее перед зрителями в рамках рождественского тура по городам Украины.

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Стоит отметить, что колядку "На Святой Вечер" участники группы могли выпустить еще в начале двухтысячных, когда впервые ее услышали в Канаде. Но только через 20 лет "пиккардийцы" впервые ее заколядовали.

"Сначала я думал, что это гуцульская коляда, только потом оказалось, что ее корни – на Полесье. Поэтому у меня получилась полесская колядка с гуцульскими ритмами", – признался участник "Пиккардийской терции" Андрей Капрал.

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Заслуженный артист Украины также добавил, что колядка как будто имеет магическое действие: "Эта монотонность, как в легендарном "Щедрике", тот наш особый народный мелос! А какая история! В маленьком тексте – большой смысл: в 10-ти куплетах рассказано все: от рождения до воскресения Христа. И о колядниках упомянуто и благодарных хозяевах, об украинской семье. Эта колядка – очень мощная, она "работает" на наши корни".

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle вспомнили факты о нашем "Щедрике" и о том, как в 1919 году весь мир узнал о нем.

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