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Pixar впервые в истории выпустил мультфильм с главным персонажем-ЛГБТ

Сегодня, 15:24

Главный герой скрывает от родителей свою ориентацию

Впервые в истории Pixar Animation Studios сняли мультфильм, в котором главным героем стал ЛГБТ-персонаж. Премьера короткометражного девяти минутного мультфильма "Out" состоялась 22 мая на стриминговой платформе Disney Plus.

Как сообщает The New York Times, "Out" – это один из семи анимационных фильмов новой серии, которая покажет совершенно непохожие на предыдущие мультфильмы студии.

Как создаются мультфильмы – смотрите в сюжете:

По сюжету, главный герой Грег – представитель ЛГБТ-сообщества, который переезжает в город со своим парнем Мануэлем, но не может сделать каминг-аут перед своими родителями. Внутренняя суматоха и страхи Грега усиливаются, когда его родители приходят помочь ему собрать вещи. Но в результате волшебного поворота событий Грег меняется телом со своей собакой. Пытаясь скрыть доказательства своей нетрадиционной ориентации, Грег постепенно осознает, что должен признаться родителям, кто он на самом деле.

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Ранее в мультфильмах Pixar затрагивалась тема ЛГБТ, однако персонажи с нетрадиционной ориентацией никогда не становились главными героями истории. В нашумевшем мультфильме "Вперед" персонаж циклоп по имени Спектр, которого озвучила актриса и сценаристка Лина Уэйт, упоминала, что встречается с девушкой. Хотя персонажу была отведена эпизодическая роль, в некоторых странах в прокате вырезали эти сцены.

В известных мультфильмах "История игрушек 4" и "В поисках Дори" также появлялись кадры с однополыми парами.

Ранее мы сообщали, что Disney экранизирует мультфильм "Рапунцель: Запутанная история".

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