Пять новых детских книг для зимнего настроения

Зима пришла уже официально, да еще и со снегом. А это значит, что самое время читать настоящие зимние сказки

Детские книги про зиму. Фото: Сегодня

"Диво на Різдво", Vivat

"Диво на Різдво", Vivat Фото: Сегодня

Не секрет, что в канун Рождества исполняются самые заветные желания и окружающий мир сплошь наполнен волшебством. А чтобы еще сильнее ощутить магию этого праздника, с головой окунуться в приятные хлопоты и встретиться с самыми интересными героями, достаточно прочесть эту книгу с рассказами, в каждом из которых случается что-нибудь невероятное.

Взять хотя бы мальчика Махасика, приехавшего на Рождество в деревню к бабушке и дедушке. Казалось бы, он просто пошел прогуляться, но тут из лесу с шумом выкатились сани, запряженные лошадьми, которыми управлял один очень интересный старичок с длинной белой бородой.

"Різдвозавр", ВСЛ

"Різдвозавр", ВСЛ Фото: Сегодня

Мальчик Уильям очень любил своего папу, как и всем нормальным детям, ему нравилось Рождество, но больше всего на свете он любил динозавров. Настолько, что спал в пижаме с динозаврами, комнату освещал ночник с динозаврами, на стене висел плакат с ними же, а игрушечных динозавров у него было больше, чем в самом крупном магазине игрушек.

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И вот однажды на Рождество Уильям загадал получить в подарок настоящего динозавра. И он даже представить не мог, чем на самом деле обернется его желание. Что ему придется попасть в гости к Санте, выяснить, кто и зачем охотится на несчастных северных оленей, узнать, почему его отец так сильно любит Рождество и, как вы уже, наверное, поняли, познакомиться с самым настоящим динозавром.

"Святкова чудова новобудова", Artbooks

"Святкова чудова новобудова", Artbooks Фото: Сегодня

В канун Рождества на стройке кипит работа – тяжелая техника должна успеть сделать людям к празднику большой сюрприз. И когда смена заканчивается, все очень уставшие собираются ехать отдыхать. И тут оказывается, что все-все, кто трудился на объекте, получат подарки.

Старой натруженной бетономешалке кто-то подарил миксер – не просто новый, но еще и полосатый, словно рождественский леденец. Экскаватор вдруг находит новый ковш, перевязанный огромным бантом, на который не может нарадоваться. Да и вообще в эту волшебную ночь без подарков не останется никто.

"Відважна Евеліна на Південному полюсі", Vivat

"Відважна Евеліна на Південному полюсі", Vivat Фото: Сегодня

Маленький ослик Эвелина жила у фермера, имела кучу друзей и очень любила осень. Почему – спросите вы. Да потому что именно осенью созревали ее самые любимые фрукты – яблоки! Но однажды утром она проснулась как обычно, вышла на улицу, втянула ноздрями пряный воздух, наполненный ароматами желтеющей листвы…

И каким-то непонятным образом очутилась на воздушном шаре, который принес ее на Южный полюс, где обитают диковинные звери – пингвины. А дальше Эвелину ждало множество приключений, о которых она еще вчера даже подумать не могла.

"Сніговірші для малят", ВСЛ

"Сніговірші для малят", ВСЛ Фото: Сегодня

Все дети любят стихотворения. А если они про зиму, то их еще и можно будет рассказать во время утренника или самому Святому Николаю, если вдруг повезет с ним встретиться в каком-нибудь из торговых центров. В этом сборнике собраны стихи от самых известных украинских поэтов, рассказавших малышам о медведе, которых улегся спать, так и не дождавшись гостей, о детях, случайно встретивших самого Деда Мороза, и про саму Зиму, шагающую с серебряным посохом по земле, засыпая ее снегом, которому так радуются дети.